Fiscus betaalt €30 mln terug na fout invorderingsrente

De fout in de software kwam pas in 2021 aan het licht toen een belastingplichtige stelde dat de invorderingsrente niet klopte. ‘Bij behandeling van het bezwaar bleek dat de invorderingsrente niet correct berekend werd en dat dit voortvloeide uit een verkeerde berekening in het systeem’, schrijft de Belastingdienst daarover aan RTL Nieuws. De gedupeerden krijgen het te veel betaalde bedrag terug plus de wettelijke rente daarover.

Journalist was gedupeerd

De zaak kwam aan het rollen toe onderzoeksjournalist Wouter Schutte als kleine zelfstandige een paar maanden uitstel had gevraagd voor zijn belastingaangifte. Hij betaalde 79 euro te veel invorderingsrente en tipte vervolgens RTL Nieuws. Samen maakten ze een rondgang langs accountants, bewindvoerders en belastingadviseurs. Pas drie jaar na het ontdekken van de fout kon de Belastingdienst de 283.250 foutieve aanslagen corrigeren van burgers en bedrijven. De Belastingdienst wil dat iedereen vóór het eind van dit jaar geld terugkrijgt. Het laagst uitgekeerde schadebedrag is 18 euro en het hoogste zo’n 200.000 euro. Het totale compensatiebedrag bedraagt bijna 30 miljoen euro.

Al eerder bekend

Invorderingsrente is verschuldigd als een belastingplichtige niet tijdig een aanslag betaalt of uitstel heeft gekregen. Dat er te veel was betaald, was al langer bekend bij de fiscus en de Tweede Kamer. De fout kwam aan het licht te midden van een hersteloperatie van een andere fout. Deze betrof ten onrechte niet-verminderde vervolgingskosten als de aanslag werd verlaagd. In 2021 informeerde toenmalig staatssecretaris Fiscaliteit Hans Vijlbrief de Kamer over het aantal belastingaanslagen dat ermee was gemoeid. Toen gaf hij ook aan dat er te veel invorderingsrente was opgelegd. Deze werd niet herrekend na vermindering van een aanslag. Destijds was de brief gebaseerd op twee situaties van onjuist toegepaste regels voor de invorderingsrente. De totale omvang van dit probleem was nog onbekend.

