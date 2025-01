Een op vijf zzp’ers zet voldoende opzij voor pensioen

Boekhouder.nl bevroeg 400 zelfstandigen over hun oudedagsvoorziening. Van deze groep regelt 56% niets voor het pensioen; 10% zet 1 tot 5% van het inkomen opzij en 16% reserveert tot 10%. Over het algemeen wordt geadviseerd om jaarlijks minimaal 10 tot 20% van het bruto-inkomen te reserveren voor pensioen, afhankelijk van het huidige inkomsten- en uitgavenpatroon en de gewenste levensstandaard na pensionering.

Fiscaal ongunstig

Van de zzp’ers die wel iets opbouwen, kiest een grote groep voor relatief ongunstige methoden zoals sparen op een reguliere spaarrekening, aldus Boekhouder.nl. “Dit onderstreept dat het handhaven op schijnzelfstandigheid vooral ook in het belang van zelfstandigen is.” Een op de 12 zzp’ers kiest voor sparen op een spaarrekening als enige vorm van pensioenopbouw. Een groep van 15% combineert het met beleggen, sparen op een pensioenrekening, een lijfrenteverzekering of aflossen op de hypotheek.

“Hoewel sparen laagdrempelig is, kent deze methode belangrijke nadelen. Zo is de inleg niet fiscaal aftrekbaar, zoals bij pensioensparen op een geblokkeerde bijvoorbeeld wel het geval is, waardoor je belastingvoordelen misloopt. Daarnaast is het geld vrij opneembaar, wat het verleidelijk maakt om tegenvallers op te vullen met een greep uit je pensioenpotje. Bovendien is het rendement op spaargeld vaak te laag om de inflatie bij te houden. Dit maakt het lastig om een solide pensioenpot op te bouwen.”

Wet DBA

Boekhouder.nl begrijpt daarom de inspanningen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. “Veel zelfstandigen werken onder omstandigheden die lijken op loondienst, maar zonder sociale zekerheden zoals pensioenopbouw en een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Zzp’ers die hier zelf niets voor regelen, lopen dus grote risico’s.”

Daarnaast zouden “echte zzp’ers” ook meer bewust moeten worden gemaakt van pensioenopbouw. “Zeker aangezien een kwart van de startende zzp’ers net van school komt. Hoe jonger je begint met iets opzijzetten voor je pensioen – al is het maar een klein bedrag – hoe meer voordeel je ermee behaalt.”