Eerste accountants met duurzaamheidsaantekening: ‘Het was niet overdreven zwaar’

Ze legden allebei op 23 december als eerste bij de NBA met succes het slotexamen af inclusief een zogenoemde ‘duurzaamheidsaantekening’. Tijdens hun mondelinge slotexamen werden zij onder meer over de controle van duurzaamheidsrapportages bevraagd. De Block (26) en Schouten (27) werken bij EY. Schouten is al vier jaar bezig met duurzaamheidsverslaggeving en De Block is “intrinsiek gemotiveerd” om zich op duurzaamheidsrapportages te storten.

Maakt het werk leuker

Beiden besteedden naast hun reguliere driejarige praktijkopleiding in totaal 660 uur of acht maanden aan werkzaamheden in het kader van duurzaamheid. De Block noemt het traject niet overdreven zwaar. “Ik heb weleens iets leuks moeten afzeggen in het weekend, maar de beoordeling van duurzaamheidsrapportages maakt mijn werk veel leuker.” Ze denkt dat het duurzaamheidsaspect de interesse van studenten in het accountantsvak kan wekken.

Urgenda als inspiratiebron

Schouten vindt de opleiding niet te zwaar. “Als je een passie hebt voor wat je doet, is het makkelijker.” Zij haalde haar inspiratie uit een werkbezoek aan het kantoor van Urgenda-oprichtster Marjan Minnesma en wil sowieso kennis over de CSRD hebben. “De toekomst van ons vak is denk ik een geïntegreerd verslag, geen op zichzelf staande financiële controle en duurzaamheidscontrole.”

Bron: FD