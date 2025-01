Ondernemers vrezen mogelijke btw-verhoging

Vooral de horeca, detailhandel en toerismesector zullen volgens de branchevereniging extra hard geraakt worden. Het kabinet overweegt de maatregel als onderdeel van zijn plannen om het begrotingstekort te verkleinen, wat directe gevolgen zou hebben voor de prijzen van dagelijkse producten zoals voedsel, kleding en benzine.

Herstellende sectoren

Volgens de branchevereniging Ondernemend Nederland zou de eventuele btw-verhoging vooral sectoren raken die nog steeds herstellende zijn van zware tijden. Erik Ziengs, voorzitter van ONL, benadrukt: “Wat men in Den Haag vaak vergeet, is dat ondernemers de afgelopen jaren al ontzettend veel voor de kiezen hebben gehad. Veel ondernemers hebben nog steeds te maken met coronaschulden, die als een molensteen om hun nek hangt. Tijdens de pandemie voelden velen zich genoodzaakt geen extra kosten door te voeren naar de consument, bijvoorbeeld in de horeca. Hun marges waren al dun en zijn daardoor nog dunner geworden. Die 0,4 procent zou daardoor extra zwaar wegen.”

Grensregio en tankstations

Ook de grensregio staat niet te springen om het mogelijke plan om de btw te verhogen, zo stelt de belangenvereniging voor ondernemers: ”Er zijn al legio consumenten die door allerlei onhandig-uitgepakte maatregelen eieren voor hun geld kiezen en over de grens hun geld uitgeven, dit zal zeker niet bijdragen aan een oplossing voor de bestaande problemen.” Ook de branchevereniging voor tankstations, Drive, vreest een verergering van de huidige situatie.

Ondernemers verliezen vertrouwen

Voor veel ondernemers voelt de btw-verhoging als een nieuw signaal dat het kabinet hen niet serieus neemt, zo benadrukt de belangenvereniging: “Het lijkt wel of ondernemers voortdurend de rekening moeten betalen voor de fouten van de overheid. Ze worden niet betrokken bij de besluitvorming, maar moeten wel opdraaien voor de gevolgen. Het is de zoveelste vertrouwensbreuk. Om het vertrouwen van ondernemers terug te winnen zijn er stevige en heldere voorstellen nodig die hen helpen. Denk aan het verminderen van de administratieve regeldruk. Ik ken veel grote bedrijven die graag liever een paar miljoen euro investeren in duurzaamheid dan dat ze tot in den treuren kilometerstanden bijhouden en rapporteren aan het RVO.”

Kosten schrappen

De branchevereniging roept het kabinet op om andere, effectievere manieren te zoeken om de begrotingsdoelen te bereiken zonder de lasten voor ondernemers verder te verhogen. Het verminderen van overheidsuitgaven zou volgens ONL een betere uitkomst bieden. “Laat ze het geld maar eens ergens anders vandaan halen, of liever, schrap aan de uitgavenkant. Ondernemers hebben zich door de crisis heen geslagen, vaak met hoge schulden en beperkte middelen, en nu dreigt er weer een extra belastingmaatregel die hen verder in de hoek drukt.”