ChristenUnie ziet wel wat in vermogensheffing van 1,2%

De ChristenUnie vindt het ‘mesjogge’ dat de fiscus 1.750 arbeidsplaatsen nodig heeft om de tijdelijke belasting op inkomen uit vermogen in box 3 uit te voeren. Kamerlid Pieter Grinwis weet wel een andere oplossing: een vlakke vermogensbelasting van circa 1% tot 1,5% over spaargeld en beleggingen totdat het lukt om een belasting in te voeren op werkelijk rendement.

Grinwis vindt de inspanningen om de vermogensbelasting de komende jaren te innen niet in verhouding staan tot de opbrengsten: “Nauwelijks 2% van de geraamde overheidsinkomsten, De hypotheekrenteaftrek alleen al kost met ruim € 11 miljard dit jaar meer dan box 3 oplevert.”

Vermogensheffing in plaats van rendementsheffing

Een werkbare en juridisch houdbare box 3-heffing wordt niet voor 2028 verwacht. In de tussentijd geldt voor komend jaar een forfaitair rendement van 7,8%, tenzij de belastingbetaler anders aantoont. Maar daarvoor is dus wel veel extra personeel nodig. Grinwis pleit ervoor een vlakke vermogensbelasting van 1,2% in te voeren. “Dat is in de uitvoering veel simpeler.” Een nadeel is dat spaarders met een laag rendement dan relatief meer betalen, maar de belastingdruk voor huurwoningen in box 3 daalt aanzienlijk.

Bron: FD