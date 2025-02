Deelherstel: vijf vragen en antwoorden voor werkgevers 

Is een medewerker langdurig ziek, dan wordt er gewerkt aan re-integratie. Er zijn situaties waarin de medewerker alweer voor een deel kan werken. Dit wordt deelherstel genoemd. Wat zijn daarvan de voordelen? Verzuimspecialist Sazas geeft antwoord op deze vragen en meer veelgestelde vragen over deelherstel

1. Wat betekent deelherstel?

Deelherstel betekent dat een medewerker bij arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk het werk hervat. Vaak wordt gedacht dat iemand bij ziekte helemaal niet kan werken, maar dat is niet altijd zo. Lisette de Groot, verzuimspecialist bij Sazas, legt het uit in de video.

Vertel ook jouw klanten over deelherstel. Zo weten ook zij dat hun medewerkers, afhankelijk van de klachten en mogelijkheden, misschien weer deels aan het werk kunnen.

2. Wat zijn de voordelen van deelherstel?

Deelherstel heeft aan aantal voordelen. Zowel voor de werkgever als de medewerker:

Lagere drempel om terug te keren naar het werk, omdat de medewerker aansluiting houdt met de werkvloer. Deels werken tijdens ziekte maakt volledige re-integratie vaak makkelijker. Als een medewerker gedeeltelijk werkt, blijft de werkgever beter op de hoogte van hoe het gaat. Zien wat een medewerker nog wel kan, kan de medewerker energie geven. De verzuimkosten blijven zo laag mogelijk. Dat is fijn, want een zieke medewerker kost gemiddeld € 405,- per dag.

3. Wat kan een werkgever doen om deelherstel te stimuleren?

Als een medewerker weer verantwoord deels aan het werk kan, is dat fijn. Maar hoe krijgt een werkgever dat voor elkaar? De werkgever kan dit stimuleren door deelherstel bespreekbaar te maken. Een open gesprek is daarbij belangrijk; zonder oordelen en zonder aan te dringen. Bijvoorbeeld door een vraag als: ‘Hoe zou je het vinden om weer voor een deel te gaan werken?’

4. Hoe werkt het met het loon bij deelherstel?

Ook als een medewerker deels weer werkt, is hij of zij nog arbeidsongeschikt. Dan geldt nog steeds dat de werkgever het loon bij ziekte moet doorbetalen. Dit is minimaal 70% van het laatstverdiende loon, tenzij in de cao anders is afgesproken (altijd minimaal het minimumloon). De loondoorbetaling gaat over het hele loon; daarvoor maakt het niet uit dat iemand gedeeltelijk weer aan het werk is.

5. Wat zijn de regels voor verlof bij deelherstel?

Als een medewerker die gedeeltelijk werkt verlof wil, moet er volledig verlof worden opgenomen. Dus ook als iemand niet de hele dag werkt, moet hij of zij voor de hele dag verlof opnemen. Ook voor het deel dat niet wordt gewerkt door ziekte.

WIA-experts en meer om samen verzuim aan te pakken

Sazas is jouw kennispartner: die biedt artikelen over ziekteverzuim. Maar Sazas doet meer. Sazas is een verzuimspecialist die werkgevers ontzorgt bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van zowel henzelf als hun medewerkers. Naast diverse verzuimoplossingen biedt Sazas ook verzuimbegeleiding in samenwerking met betrouwbare partners. Voor een gezond bedrijf zijn vitale medewerkers essentieel. Toch kan ziekte soms niet worden voorkomen. Sazas ondersteunt bedrijven dan bij het beperken van deze (financiële) risico’s en helpt hen om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen en verminderen.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.