Een groener kantoor: praktische stappen voor iedereen

Toch lijkt verduurzamen soms lastig en kostbaar. Gelukkig zijn er simpele dingen die je kunt doen om vandaag al te beginnen. Met de tips in dit artikel maak je je kantoor stap voor stap milieuvriendelijker.

Kijk verder dan energie

Voor veel bedrijven is de energierekening een flinke kostenpost. Als je kijkt naar manieren om duurzame energie op te wekken, kan een thuisbatterij kopen interessant zijn. In een thuisomgeving kun je hiermee jouw zonnepanelen combineren met energieopslag. Maar ook op kantoor kun je zorgen voor groene stroom en slimme keuzes rond verlichting en verwarming. Plaats ledlampen in plaats van tl-buizen. Let op dat lampen uitstaan in ruimtes die niet worden gebruikt. Met bewegingssensoren bespaar je automatisch energie. Denk ook aan goed onderhoud van de klimaatinstallatie. Een schone en goed afgestelde airco of verwarming werkt efficiënter en gaat langer mee.

Kies voor hergebruik en minder afval

Kijk eens hoeveel papier je maandelijks gebruikt. Vaak valt daar veel winst te behalen. Zet de printer standaard op dubbelzijdig afdrukken en moedig digitaal archiveren aan. Wil je toch fysiek papier bewaren? Sorteer meteen in verschillende mappen, zodat je later niet hoeft te graaien in stapels ongesorteerd papier. Overweeg hergebruik van printouts als kladpapier. Kijk verder naar de kantine. Schaf mokken en kopjes aan in plaats van plastic of kartonnen bekertjes. Voor lunchpauzes kun je beter kiezen voor herbruikbare bakken in plaats van wegwerpartikelen. Zo maak je het afval stap voor stap minder.

Maak de werkplek gezond en groen

Planten in je kantoor zorgen voor een gezonde atmosfeer. Ze zuiveren de lucht en geven een prettige sfeer. Kies bijvoorbeeld voor een eenvoudig te onderhouden plant als de Spathiphyllum of een sterke cactus. Plaats de planten niet te dicht bij airco of verwarming. Dan drogen ze sneller uit. Ventileer de kantoorruimte goed. Een open raam doet soms wonderen. Zoek ook naar groene alternatieven voor schoonmaakmiddelen. Biologisch afbreekbare producten zijn minder belastend voor het milieu en vaak net zo effectief. Een schoon kantoor werkt prettiger en stimuleert een positieve mindset bij medewerkers.

Stimuleer duurzame mobiliteit

De manier waarop mensen naar kantoor komen, heeft ook invloed op je ecologische voetafdruk. Moedig medewerkers aan om vaker te fietsen of het openbaar vervoer te nemen. Dat kan door een fietsplan aan te bieden of een goede fietsenstalling te regelen. Voor langere afstanden zou je kunnen kijken naar carpoolinitiatieven of elektrisch rijden. Maak dit ook onderdeel van je bedrijfsbeleid. Hang bijvoorbeeld in de bedrijfshal posters op met informatie over de voordelen van elektrisch vervoer of deel handige OV-routeapps. Zorg dat je bedrijf zelf het goede voorbeeld geeft. Zo moedig je iedereen aan om stappen te zetten richting een duurzamere toekomst.