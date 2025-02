Niet-bezwaarmakers box 3 blijven hoop houden op compensatie

In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de belasting op inkomen uit sparen en beleggen onrechtmatig was en dat belastingbetalers recht hadden op compensatie. Staatssecretaris Marnix van Rij (CDA) besloot echter in 2022 dat alleen degenen die bezwaar hadden gemaakt, gecompenseerd zouden worden. Stukken, die op basis van de Wet open overheid (WOO) openbaar zijn gemaakt, onthullen nu dat er binnen het ministerie lange tijd werd getwijfeld over het al dan niet compenseren van deze groep.

Spaarders onder de vijf ton

Het ministerie overwoog om ook niet-bezwaarmakers tegemoet te komen, met name kleine spaarders met een vermogen onder de vijf ton. Dit voorstel werd echter als juridisch onhoudbaar beoordeeld, valt te lezen in het artikel van het FD. Ambtenaren waarschuwden destijds dat de uitsluiting van niet-bezwaarmakers kon leiden tot extra juridische procedures en verminderend vertrouwen in de overheid.

Ondanks de eerdere beslissing om niet-bezwaarmakers uit te sluiten van compensatie, is hun lot nog steeds onzeker. Den Haag heeft de box 3-problemem nog altijd niet opgelost, en niet-bezwaarmakers dienden honderdduizenden verzoeken om belastingvermindering in. Dit heeft geleid tot een ‘massaal bezwaar plus’-procedure, waarbij belangenorganisaties vier proefzaken hebben aangespannen bij verschillende rechtbanken. De uitspraken hiervan kunnen doorslaggevend zijn voor de toekomstige compensatie van niet-bezwaarmakers.

Grote financiele impact overheid

Als de rechter in het voordeel van de belastingplichtigen beslist, zou dit betekenen dat iedereen wiens definitieve aanslag al was vastgesteld ten tijde van het kerstarrest alsnog in aanmerking kan komen voor compensatie. Dit zou een grote financiële impact kunnen hebben op de overheid en de Belastingdienst voor een complexe uitvoeringsopgave stellen.