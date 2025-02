Personalia | Annette Houwaart-Nonhof van NBA naar VNO-NCW en MKB-Nederland

Houwaart-Nonhof startte haar loopbaan in de jaren negentig bij BDO (CampsObers) waar ze op haar 25e praktijkleider van de Haagse AA-praktijk werd. Tijdens haar studie liep ze stage bij KPMG en Price Waterhouse dat later fuseerde tot PWC en na haar huwelijk werkte ze tot 2019 samen met haar man in hun eigen accountantspraktijk Houwaart. Naast het bedienen van hun lokale mkb-klanten ontwikkelde ze zich ook tot ervaren interim professional waarbij ze ook uitvoerend bestuurder was, toezichthoudende rollen vervulde en werkte aan de optimalisering van bedrijfsvoering van uiteenlopende organisaties van verschillende omvang in zowel de profit- als non-profit sector.

NBA

In 2019 maakte ze de overstap naar de NBA waar ze haar kennis en ervaring graag wilde inzetten ten dienste van het accountantsberoep. Eerder was ze toetser voor de Raad van Toezicht van de NOvAA en lid van de werkgroep vrouwelijke accountants van de NOvAA. Ze begon bij de NBA op de vaktechnische helpdesk en werd bekend als “Mrs Helpdesk”. Signalen van leden bij de Helpdesk van de NBA werden samen met collega’s, vaktechnische bureaus, serviceorganisaties en overheidsinstanties steeds weer vertaald in beleid, FAQ-antwoorden of informatie voor op de 29 webinars waar ze aan meewerkte. Ze zette zich in voor een levendige beroepsvereniging waarin signalen van leden gehoord werden en opvolging kregen. Na de coronaperiode werd ze themaregisseur en later programmamanager op het mkb-thema waar ze bevlogen opkwam voor de mkb-accountancy en het proces van de gezamenlijke standpunten van Commissie MKB, Novaa en SRA ondersteunde.

Nieuwe stap

Vanaf januari 2025 werkt Annette bij VNO-NCW en MKB-Nederland op het dossier accountancy en corporate governance. Daarbinnen is ze ook waarnemer bij de RJ van daaruit ook waarnemer van het SME-forum van de Efrag. Dat forum houdt zich bezig met de VSME, de vrijwillige standaard voor niet-financiële duurzaamheidsinformatie voor het mkb. Een standaard die gezien de ontwikkelingen met de omnibus aan belang kan gaan winnen. In de functie bij VNO-NCW en MKB-Nederland bevindt ze zich in de driehoek tussen overheid, ondernemers en accountancy. Annette is namens VNO-NCW en MKB-Nederland ook lid geworden van het stakeholdersforum van de NBA. Belangrijke dossiers waar ze in haar nieuwe werkkring mee gaat starten zijn CSRD/Omnibus, financiële verslaggeving, beroepsprofiel accountancy, regeldruk en SBR. Ook in deze functie zal ze luisteren naar leden en naar belanghebbenden uit de driehoek overheid, ondernemers en accountancy en de signalen verder brengen richting beleidstafels en praktische oplossingen.

