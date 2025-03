Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden aangenomen

De Tweede Kamer stemde vorig jaar zomer in met het wetsvoorstel. Verpandingsverboden worden via de algemene inkoopvoorwaarden door (grote) marktpartijen opgelegd aan leveranciers. Hierdoor zijn de vorderingen die de leveranciers hebben bij deze marktpartijen niet overdraagbaar. Ook kunnen de vorderingen niet als onderpand dienen voor een financiering. Door de nieuwe wet kunnen genoemde leveranciers meer vorderingen aan factormaatschappijen aanbieden als onderpand of overdragen, omdat vorderingen die door de verpandingsverboden eerder niet financierbaar waren met de nieuwe wet wel voor financiering in aanmerking komen.

Extra kredietruimte

Volgens FAAN kwam uit een vorig jaar uitgevoerde inventarisatie naar voren dat alleen al voor de factoringmarkt het opheffen van verpandingsverboden een extra kredietruimte van 400 tot 600 miljoen euro kan opleveren. De totale extra kredietruimte voor Nederlandse ondernemingen wordt ingeschat op 1 miljard euro. ‘Hiermee komt voor ondernemers direct extra werkkapitaal beschikbaar om te ondernemen’, meldt FAAM. ‘Het aannemen van de Wet opheffing verpandingsverboden door het Parlement is daarmee een goed resultaat voor alle (mkb-)ondernemingen die gebruikmaken van financieringsoplossingen die beschikbaar zijn gesteld door factormaatschappijen in Nederland.’

Meer informatie is te vinden op de site van de Eerste Kamer.