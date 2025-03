KPMG: geopolitieke verschuivingen raken Nederlandse bedrijven

Binnen die organisaties en ondernemingen voorziet 97% een toenemende invloed van geopolitiek op hun bedrijfsvoering. Bijna alle ondervraagden (73%) treffen al extra maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity.

Grotere impact op bedrijfsvoering

De economische sanctiemaatregelen en onzekerheden over geopolitieke samenwerking veroorzaken onrust. Bijna alle ondervraagden (97%) verwachten de komende twaalf maanden een grotere invloed op hun bedrijfsvoering door dit soort invloeden, waaronder een toename van protectionistische maatregelen. Een meerderheid (64%) herkent regiospecifieke risico’s in Oost-Azië, Oost-Europa en de Verenigde Staten en verwacht dat deze gevolgen zullen hebben voor buitenlandse investeringsplannen. Toch heerst er een afwachtende houding als het gaat om het terughalen van activiteiten naar Nederland of het verplaatsen ervan naar Europa. Maar liefst 93% geeft aan dit voorlopig niet van plan te zijn en af te wachten wat er gaat gebeuren.

Vertrouwen in duurzaamheidsbeleid blijft

Een groot deel van de ondervraagden (70%) blijft vertrouwen houden in het ESG-beleid, ondanks geopolitieke onzekerheden op dit gebied. Bedrijven blijven langetermijndoelstellingen strategisch belangrijk vinden, al wordt hierbij vertraging verwacht door mogelijke wetswijzigingen in de VS en Europa. Iets meer dan de helft (53%) voorziet geen verlies van concurrentiekracht door het vasthouden aan klimaatdoelen. Deze groep ziet voordelen op de lange termijn en het first-movers-voordeel van een groene economie, waarbij ze China als voorbeeld noemen. Ook zijn er zorgen om kortetermijnschade door de hernieuwde Amerikaanse focus op fossiele brandstoffen en de hoge energieprijzen in de EU.

Snelle ontwikkelingen AI

De ondervraagde bestuurders en commissarissen reageren verdeeld op AI, van sceptisch tot enthousiast, en uiten hun zorgen over de achterstand die Europa mogelijk oploopt ten opzichte van China en de VS. Slechts een kleine meerderheid (58%) verwacht dat de maatschappij de snelle ontwikkelingen op het gebied van AI kan blijven bijbenen. Daarnaast richten bedrijven zich sterk op het nemen van uiteenlopende maatregelen om cybersecurity te verbeteren, van verhoogde waakzaamheid tot investeringen in digitale transformatie, gevoelige kennis en systeemtoegang.

Stephanie Hottenhuis, CEO van KPMG in Nederland: “Toenemende protectionistische maatregelen en onzekerheden over geopolitieke allianties en doelstellingen maken duidelijk dat het niet langer business as usual is. Dit onderzoek toont aan dat geopolitieke verschuivingen Nederlandse bedrijven raken en dat bestuurders en toezichthouders van grote Nederlandse ondernemingen zich hiervan bewust zijn en zich actief aanpassen.”

Het onderzoek is hier te vinden.