Forfaitaire percentages box 3 2024 bekend: wat betekent dit voor uw fiscale positie?

Rendementspercentages 2024

Er wordt voor de rendementsberekening in box 3 onderscheid gemaakt tussen banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Het rendementspercentage van de overige bezittingen wordt vastgesteld aan de hand van een bij de wet geregelde berekeningswijze voor de toekomst. Voor de rendementspercentages van de banktegoeden en schulden wordt zoveel als mogelijk aansluiting gezocht bij het werkelijk behaalde rendement in dat jaar, in dit geval 2024. Deze percentages voor 2024 zijn dan ook onlangs bekend gemaakt en hebben terugwerkende kracht tot 1 januari 2024. De definitieve rendementspercentages 2024 in box 3 zijn daarmee als volgt:

Categorie 2024 (geschat) 2024 (definitief) Banktegoeden 0,92% 1,44% Overige bezittingen 6,04% 6,04% Schulden 2,46% 2,61%

Vooral het rendementspercentage voor de banktegoeden valt fors hoger uit dan het voorlopige geschatte percentage. Dit betekent dat belastingplichtigen moeten opletten of zij een nieuwe voorlopige aanslag moeten aanvragen, om te voorkomen dat belastingrente verschuldigd is. De aanpassing van de rendementspercentages werkt namelijk niet automatisch door voor de reeds opgelegde voorlopige aanslagen.

Impact van de forfaitaire rendementspercentages voor u?

De impact hangt af van het antwoord op de vraag of uw bezitting tot banktegoed of overige bezittingen wordt gerekend. De impact hangt tevens af van de vraag of het fictieve rendement hoger of lager is dan het werkelijk behaalde rendement. Nu de percentages bekend zijn gemaakt, kan een analyse worden gemaakt of en, zo ja, in hoeverre meer fictief rendement in aanmerking wordt genomen dan het werkelijk behaalde rendement voor de box 3-heffing.

Ik raad aan tijdig aangifte te doen of uw voorlopige aanslag te herzien als dat door de wijziging nodig is.

Martijn van der Kroon is belastingadviseur bij C&B More en als auteur en specialist verbonden aan Fiscaal Vanmorgen.