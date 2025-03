Werkgevers: compensatie transitievergoeding voor alle werkgevers moet blijven

Het in stand houden van de compensatie van de transitievergoeding voor alle werkgevers draagt volgens de werkgeversorganisaties bij aan een minder zware belasting van het vaste contract waardoor de arbeidsmarktpositie van veel mensen verbetert.

AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland reageren hiermee op de internetconsultatie over het ‘Wetsvoorstel Beperken van de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid tot kleine werkgevers.’

Transitievergoeding

De transitievergoeding bestaat sinds 1 juli 2015 en komt voort uit de Wet werk en zekerheid (Wwz). Deze transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en daarnaast om de werknemer financieel in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vereenvoudigen. De transitievergoeding is ook verschuldigd bij een beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat vonden de werkgevers bij invoering al onrechtvaardig, omdat zij dan ook al twee jaar in de re-integratie van de zieke medewerker hebben geïnvesteerd. De kosten van de transitievergoeding komen daar nog bovenop, of de werknemer deze vergoeding nu wel of niet voor zijn transitie inzet.

Transitievergoeding na twee jaar ziekte wringt

Bij invoering van de compensatieregeling transitievergoeding is erkend dat de transitievergoeding na twee jaar ziekte ‘wringt’ en dat een compensatie voor werkgevers hiervoor op zijn plaats is. Deze compensatieregeling betalen alle werkgevers samen, eerst vanuit de Awf en nu vanuit het Aof. Het na slechts een paar jaar afschaffen van deze compensatieregeling, zonder het neerwaarts bijstellen van de Aof-premie, vermindert het vertrouwen van werkgevers in de overheid.

Voorbeeld

Een middelgroot bedrijf met een loonsom van 1,5 miljoen euro heeft twee oudere werknemers in dienst. Zij verdienen beiden € 5.000 per maand. Het dienstverband eindigt wegens 2 jaar ziekte en beide werknemers hebben een arbeidsverleden bij het bedrijf van 25 jaar. De transitievergoeding bedraagt dan voor de twee werknemers samen € 90.579. Dat is 6% van de totale loonsom van het bedrijf.

Forse extra kostenpost

Het beperken van de transitievergoeding tot kleine werkgevers leidt daarnaast voor middelgrote en grote werkgevers tot een forse extra kostenpost. Deze komt namelijk naast de kosten voor loondoorbetaling bij ziekte en bijkomende re-integratieverplichtingen. Al deze kosten samen zorgen voor een zware belasting van het arbeidscontract. Werkgevers zullen hierdoor terughoudender om een vast contract aan te bieden. Zeker bij werknemers die een hoger risico op arbeidsongeschiktheid lijken te hebben.

Meer slapende dienstverbanden

Ook het laten vervallen van de compensatie van de transitievergoeding zorgt voor een toename in het aantal slapende dienstverbanden. Op grond van het Xella-arrest zijn werkgevers verplicht om onder omstandigheden mee te werken aan het beëindigen van een slapend dienstverband, onder toekenning van een transitievergoeding. Deze norm van goed werkgeverschap zullen een deel van de bedrijven niet meer op de huidige wijze invullen. Dat leidt ook tot rechtsonzekerheid, omdat opnieuw jurisprudentie moet ontstaan over de omgang met slapende dienstverbanden. Dit is voor zowel de werkgever als de werknemers zeer nadelig.

Alternatieven afschaffing compensatie onvoldoende onderzocht

Tot slot vinden VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN dat de alternatieven voor de afschaffing van de compensatieregeling onvoldoende zijn onderzocht en onderbouwd. De situatie van langdurig arbeidsongeschikten verschilt aanzienlijk van de situatie van werknemers die niet langdurig arbeidsongeschikt zijn. Nu geen sprake is van gelijke gevallen, hoeft ook geen sprake te zijn van gelijke behandeling; een alternatief kan daarmee wel degelijk zijn dat mensen na twee jaar ziekte geen transitievergoeding meer ontvangen.

Houd compensatie transitievergoeding in stand

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN roepen het kabinet daarom op om de compensatie van de transitievergoeding voor alle werkgevers in stand te houden. Dit draagt bij aan een minder zware belasting van het vaste contract, wat de arbeidsmarktpositie van veel mensen verbetert.

