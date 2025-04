Personalia | Vernieuwing bestuur en directieteam Eshuis

Toetreding Michiel Snippe tot het bestuur

Eshuis meldt: ‘Michiel Snippe heeft zich het afgelopen jaar binnen Eshuis bewezen door zijn scherpe analytische vaardigheden, mensgerichte aanpak en strategisch inzicht. Zijn benoeming tot bestuurder onderstreept zijn waardevolle bijdrage aan de organisatie. Niet alleen vanuit zijn functie als HR-directeur, maar vooral als persoon. Vanaf 1 juli 2025 zal Snippe tevens toetreden als aandeelhouder, wat de gelijkwaardigheid binnen het bestuur benadrukt.​ Het bestuur van Eshuis bestaat nu uit Michel Schaepers, Mirjam Struijk-Doornweerd en Michiel Snippe.’

Directieteam

Het vernieuwde directieteam bestaat nu uit zes leden: Joyce Frongink (48), Sandra Nijhuis (38), Michel Schaepers (53), Mirjam Struijk-Doornweerd (39), Michiel Snippe (42) en Martijn Evers (52).

‘Deze uitbreiding is een bewuste stap om de organisatie verder te versterken en klaar te stomen voor de toekomst’, meldt Eshuis. ‘Joyce Frongink staat bekend om haar actiegerichtheid: iemand die kansen ziet, direct in beweging komt en mensen enthousiasmeert. Sandra Nijhuis, die de identiteit van Eshuis belichaamt, zorgt ervoor dat deze waarden centraal staan in alle besluitvormingsprocessen. Samen brengen zij nieuwe energie en expertise in het team, wat bijdraagt aan het bouwen aan één Eshuis, één verhaal en één identiteit.’

