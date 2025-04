KPMG ziet piek in durfkapitaalinvesteringen

Volgens KPMG zijn de wereldwijde durfkapitaalinvesteringen in het eerste kwartaal van 2025 gegroeid naar € 111 miljard. Dat is het hoogste niveau in tien kwartalen.

KPMG analyseert ieder kwartaal de wereldwijde venture capital (VC)-investeringen. De stijging in het eerste kwartaal, ondanks economische en geopolitieke onzekerheid, is vooral te danken aan een reeks megadeals in de AI-sector, waaronder een recordinvestering van € 35,15 miljard in OpenAI.

In Europa bleef het totale bedrag aan VC-investeringen stabiel op € 15,82 miljard, maar het aantal deals zakte in van 2.314 in het vierde kwartaal naar 1.883 in het eerste kwartaal: het laagste niveau in zes jaar. Investeerders bleven dus terughoudend, maar sloten wel grotere deals, zoals investeringen in Binance (€ 1,76 miljard). De Britse markt bleef de grootste in Europa met € 4,83 miljard aan investeringen. Ook in Europa was er veel activiteit rondom AI, met investeringen in onder meer het Zweedse Neko Health (€ 228,65 miljoen) en het Britse Synthesia (€ 158,2 miljoen).

Vertraging in Nederland

In Nederland bleef het volume ongeveer op hetzelfde niveau als de voorgaande kwartalen, met een geschat bedrag van ongeveer € 460 miljoen. Vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar is dat echter 59% minder. “Het aantal deals blijft dalen sinds het derde kwartaal van 2023, wat duidt op een aanhoudende terughoudendheid in de markt.”

Dankzij AI blijft de inzet van durfkapitaal de komende tijd op peil, verwacht KPMG, dat ook een toegenomen belangstelling ziet voor defensie en technologische autonomie.