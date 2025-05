KPMG, Visser & Visser en BDO doen het goed in ranglijst digitale transformatie

KPMG, Visser & Visser en BDO zijn de hoogst genoteerde accountantskantoren in de DX300, een door MT/Sprout gepubliceerde ranglijst van bedrijven die voorop lopen in de digitale transformatie.

Het DX300-onderzoek brengt in kaart welke bedrijven de digitale transformatie in Nederland leiden en welke dienstverleners hen daarbij helpen. Zo ontstaan twee lijsten van elk 150 zogeheten Leaders in en Enablers van digitale transformatie.

Opmars Amerikaanse techreuzen

Amazon Web Services, Salesforce en Oracle stormen dit jaar de top tien binnen van de DX300. Een blik op de DX300 van 2025 leert dat de afhankelijkheid van big tech uit de VS alleen maar is gegroeid. ‘Dat is zorgelijk’, zegt Henk Volberda, hoogleraar Strategic Management en Innovation van de Universiteit van Amsterdam. Vanuit zijn rol als wetenschappelijk directeur van het Amsterdam Centre for Business Innovation van de UvA leidt hij ook het onderzoek voor de DX300, dat dit jaar voor de vierde keer werd uitgevoerd.

Posities van accountantskantoren

Binnen de algehele DX300-ranglijst van enablers scoren softwarebedrijven AFAS (5) en Exact (8) hoge ogen. Het hoogst genoteerde accountantskantoor is KPMG (17), kort daarop gevolgd door Visser & Visser (18) en BDO (20).

Accountancy en advocatuur

KPMG voert dit jaar de categorie ‘Accountancy en Advocatuur’ aan, gevolgd door Visser & Visser en BDO. Deze top drie scoort met name sterk op samenwerking, expertise en impact op bedrijfsresultaten.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Volberda’s team onder leiding van projectleider Niels van der Weerdt van het Amsterdam Centre for Business Innovation. Dat ondervroeg tussen september en november 2024 5.836 zakelijke beslissers. Samen gaven ze ruim 17.944 beoordelingen van 1.377 organisaties op verschillende criteria. Op basis daarvan stelde het onderzoeksteam de twee ranglijsten op met 150 Leaders en 150 Enablers.

De complete DX300-gids en de ranglijsten zijn hier te vinden.