Onderzoek: 48% mkb-ondernemers kan 3 maanden zonder inkomsten

Ook opvallend uit het onderzoek is dat 15% van de ondernemers zelfs helemaal geen vaste financiële buffer heeft opgebouwd.

Naast het ontbreken van reserves blijkt ook het liquiditeitsbeheer bij veel bedrijven kwetsbaar. Een kwart van de ondervraagde ondernemers heeft geen gerichte strategie om liquiditeit op peil te houden. Dit maakt hen extra gevoelig voor onverwachte tegenvallers.

Risico’s en knelpunten

Uit het onderzoek komen diverse factoren naar voren die de bedrijfsvoering onder druk zetten. Ondernemers noemen vooral seizoensgebonden schommelingen (21%), onverwachte kosten (21%), klanten die te laat betalen (21%) en hoge vaste lasten (16%) als grootste uitdagingen.

Ondanks deze risico’s heeft een aanzienlijk deel van de mkb’ers geen structureel vangnet. Zakelijk krediet wordt relatief weinig ingezet als buffer. Slechts 32% van de ondernemers heeft ooit gebruikgemaakt van een zakelijke lening of kredietvorm.

Terughoudendheid tegenover zakelijk krediet

Hoewel flexibel zakelijk krediet mogelijkheden biedt om tijdelijke tekorten op te vangen, geeft 66% van de ondernemers aan hier nog nooit gebruik van te hebben gemaakt. Onduidelijkheid over voorwaarden lijkt hierin een rol te spelen. Een op de tien ondernemers zou vaker gebruikmaken van krediet als de voorwaarden transparanter waren.

Behoefte aan meer inzicht

Ondernemers hechten eraan om hun financiën zelfstandig te regelen, maar zoeken wel naar duidelijke en toegankelijke informatie. Zo geeft 11% van de ondernemers aan behoefte te hebben aan betere en transparante informatie over financieringsmogelijkheden.

Volgens Julian van de Steeg, CEO van BridgeFund, ligt hier een belangrijke taak voor aanbieders van financiële diensten. “Veel ondernemers voelen zich verantwoordelijk om alles zelf op te lossen. Dat is bewonderenswaardig, maar het is belangrijk dat we ook blijven praten over financiële veerkracht. Helderheid en eenvoud in financiële oplossingen, ondersteund door technologie én persoonlijk contact, zijn cruciaal om ondernemers in controle te houden over hun toekomst,” aldus Van de Steeg.

*Het onderzoek is in april 2025 uitgevoerd door onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van BridgeFund. In totaal namen 273 mkb-ondernemers deel, allen (mede)beslissers op het gebied van financiële bedrijfsvoering.