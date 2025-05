NOB wijst staatssecretaris op fiscale knelpunten

Bij langdurige belastingonderzoeken verkeren bedrijven soms jarenlang in onzekerheid over hun fiscale positie, wat schadelijk is voor hun bedrijfsvoering. Ook is er een gebrek aan effectieve middelen voor belastingplichtigen om actie af te dwingen bij dergelijke langdurige procedures.

Het is een van de fiscale knelpunten die de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) signaleert. De beroepsorganisatie heeft dinsdag de derde editie van haar knelpuntennotitie aangeboden aan staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen van Fiscaliteit en Belastingdienst. De notitie bevat een overzicht van fiscale knelpunten die leden van de NOB in de praktijk signaleren, variërend van wet- en regelgeving tot uitvoering en rechtsbescherming.

De notitie is samengesteld door de Commissie Knelpunten van de NOB, op basis van input van leden, netwerken en interne gremia. Volgens commissievoorzitter Remco van der Zwan is het doel om deze signalen structureel onder de aandacht te brengen bij beleidsmakers, uitvoerders en andere stakeholders. “We willen knelpunten niet alleen benoemen, maar ook oplossingsrichtingen meegeven. Uiteindelijk is het doel om bij te dragen aan een beter functionerend belastingstelsel.”

Concrete knelpunten uit de praktijk

De knelpuntennotitie benoemt onder meer problemen op het gebied van duurzaamheid, rechtsbescherming en de uitvoering van fiscale regelgeving. Zo wordt het ontbreken van gerichte regelgeving rond bi-directioneel laden (gebruik thuisbatterij of elektrische auto voor opslag van stroom) genoemd als voorbeeld van hoe fiscale belemmeringen duurzame innovaties kunnen afremmen. Ook wijst de NOB op langdurige belastingonderzoeken waarbij bedrijven jarenlang in onzekerheid verkeren over hun fiscale positie, wat schadelijk is voor hun bedrijfsvoering en het gebrek aan effectieve middelen voor belastingplichtigen om actie af te dwingen bij dergelijke langdurige procedures.

Remco van der Zwan, voorzitter Commissie Knelpunten, NOB: “Als fiscale regels verduurzaming in de weg staan, moeten we dat durven te signaleren. Innovaties zoals bi-directioneel laden verdienen ruimte, geen onbedoelde belastingdruk.”

Caroline van der Woude, voorzitter NOB: “Met deze knelpuntennotitie willen we laten zien waar fiscale regelgeving in de praktijk schuurt. Door knelpunten inzichtelijk te maken én oplossingsrichtingen aan te dragen, hopen we bij te dragen aan een robuust belastingstelsel.”

De knelpuntennotitie is hier te downloaden