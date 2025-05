KPMG en Ministerie van Defensie gaan nauwer samenwerken

KPMG en het Ministerie van Defensie hebben dinsdag een intentieverklaring ondertekend die de basis legt voor een verdere intensivering van de samenwerking tussen beide partijen. In de verklaring staan afspraken over gedeeld werkgeverschap, de inzet van reservisten en het delen van kennis en expertise.

Defensie en KPMG onderzoeken gezamenlijk verder hoe gedeeld werkgeverschap concreet kan worden ingevuld en geïmplementeerd, zodat medewerkers hun kennis en ervaring bij beide organisaties kunnen inzetten. Daarnaast stimuleert en faciliteert KPMG actief de rol van reservisten binnen de organisatie en worden doorstroommogelijkheden gecreëerd voor medewerkers die Defensie verlaten, met de mogelijkheid om als reservist te blijven inzetten voor Defensie.

Weerbaarheid

Stephanie Hottenhuis, bestuursvoorzitter en CEO van KPMG Nederland: “Nu de geopolitieke spanningen toenemen, nemen we onze verantwoordelijkheid en bouwen mee aan vrede en veiligheid. Net als individuen moeten ook bedrijven en organisaties zich voorbereiden op tijden van spanningen. Met de ondertekening van deze intentieverklaring staan afspraken over het delen van kennis en expertise en laten we bovendien onze waardering zien voor de bijdrage die reservisten leveren aan de weerbaarheid van ons land.”

Aanpassingsvermogen

Maarten Schurink, Secretaris-Generaal Defensie, onderstreept het belang van deze intentieverklaring en de samenwerking met de maatschappij in het aangaan van de opgave waar Defensie voor staat. “Met de inzet van onze partners zoals KPMG kan Defensie niet alleen de schaalbaarheid van de krijgsmacht vergroten, maar ook het aanpassingsvermogen. Dit is van belang om snel te kunnen innoveren en te groeien.”

Reservistenverlofregeling

De reservistenverlofregeling die KPMG vorige maand invoerde, is een voorbeeld van de intensievere samenwerking tussen KPMG en Defensie. Deze regeling biedt medewerkers de ruimte om een reservistenrol te vervullen bij de Nederlandse Krijgsmacht, naast hun reguliere werk. “We zien dat de wereld onveiliger wordt en de overheid kan dit niet alleen aan,” zegt Pascal Hogenboom, lead partner Defensie bij KPMG. “Medewerkers die reservist zijn naast hun dagelijkse baan, doen vaardigheden op die niet alleen belangrijk zijn voor Defensie, maar ook van grote waarde zijn binnen het bedrijf”.

Bron: KPMG