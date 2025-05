Van Oostenbruggen moet forfaitaire rendementspercentages box 3 eerder publiceren

Pas op 7 maart werden dit jaar de forfaitaire rendementspercentages voor box 3 bekend gemaakt. Volgens staatssecretaris Van Oostenbruggen was dit juridisch toegestaan. De Kamer dwingt hem nu de percentages in 2026 uiterlijk 15 februari in de Staatscourant te zetten.

In de wetgeving voor box 3 is geregeld dat het forfaitaire rendementspercentage voor banktegoeden en schulden na afloop van het jaar wordt vastgesteld met een ministeriële regeling. Deze percentages worden met terugwerkende kracht in de wet opgenomen. De bedoeling hiervan is dat de percentages zo dicht mogelijk bij de werkelijke rendementspercentages in het betreffende jaar aansluiten. De percentages voor 2024 zijn op 7 maart 2025 gepubliceerd in de Staatscourant, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2024.

Het ministerie van Financiën leverde de berekende percentages op 22 januari 2024 aan de Belastingdienst aan. In de wet is geen uiterste publicatiedatum opgenomen voor de ministeriële regeling. Aangezien de juiste percentages met terugwerkende kracht op een bij wet voorziene wijze worden vastgesteld liet Van Oostenbruggen op 10 april weten dat er juridisch gezien geen bezwaren zitten aan de publicatiedatum van 7 maart 2025. Wel zei hij zich te zullen inspannen de percentages volgend jaar voor 1 maart te publiceren.

De Tweede Kamer neemt hier echter geen genoegen mee. Deze week werd met algemene stemmen een motie aangenomen die het kabinet opdraagt de jaarlijkse regeling met forfaitaire rendementspercentages voor 15 februari te publiceren zolang de Wet werkelijk rendement niet is ingevoerd. Ook een motie met een verzoek om inzichtelijk te maken wat de turbulentie op de aandelen- en de verhuurdersmarkt betekent voor de tegenbewijsregeling en de belastingopbrengsten in box werd aangenomen.