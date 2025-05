Fiscus geeft ook organisaties nabestaandenmachtiging

Met de uitbreiding van de digitale nabestaandenmachtiging is het ook voor niet-natuurlijke personen mogelijk om namens nabestaanden belasting- en toeslagzaken online te regelen. De nabestaandenmachtiging biedt de gelegenheid om zonder aangiftesoftware in te loggen op Mijn Belastingdienst van de overledene en daar digitaal aangifte te doen voor de overledene. Ook kan met een nabestaandenmachtiging het ‘Overzicht betalen en ontvangen’ van de overledene worden bekeken.

Voorwaarde is wel dat de notaris executeur is en dat de fiscaal dienstverlener dor de overledene gemachtigd was. Er kan maar één partij gemachtigd zijn: ofwel een nabestaande of diens vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een notaris.

eHerkenning

Als de aanvrager van de nabestaandenmachtiging een niet-natuurlijk persoon is, dan heeft die een eHerkenningsmiddel nodig. Daarnaast is het BSN nodig van de persoon die gemachtigd moet worden of de RSIN van het kantoor dat gemachtigd moet worden. De gemachtigde logt in met DigiD (als natuurlijk persoon) of eHerkenning (als niet-natuurlijk persoon) met bevoegdheid ‘dienst intermediair’, net als bij een gewone machtiging.

De fiscus adviseert de nabestaandenmachtiging tijdig aan te vragen. ‘Als het erg druk is, zoals in de aangifteperiode tussen 1 maart en 1 mei, kan het 15 werkdagen duren voordat u de machtiging kunt gebruiken.’