Het btw-tarief op cultuur, sport en media blijft 9%. De in het Belastingplan 2025 voorgestelde verhoging van dit btw-tarief gaat niet door.

In het Belastingplan 2025 stond dat het btw-tarief op cultuur, sport en media met ingang van 1 januari 2026 omhoog zou gaan van 9% naar 21%.

Op verzoek van de Tweede Kamer is onderzoek gedaan naar alternatieve maatregelen voor deze btw-verhoging. Dit onderzoek is nu afgerond en er is een alternatief gevonden.

Voor de sectoren cultuur, sport en media betekent dit dat de btw-verhoging niet doorgaat.

Uitstel overgangsregeling

Daarnaast wordt de eerder afgesproken overgangsregeling uitgesteld. Dat betekent dat het btw-tarief van 9% blijft gelden. Ook als het gaat om vouchers voor enkelvoudig gebruik en betalingen die na 30 juni 2025 worden gedaan, voor prestaties in 2026.

Bron: Belastingdienst