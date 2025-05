EY betaalt schadevergoeding in fraudezaak KempenPlus

Boekhouder Patrick H. nam tussen 2007 tot 2014 structureel contant geld mee uit de kantine en werkplaats. Daarna ging hij geld overmaken naar zijn privérekening bij ABN Amro, die de fraude in 2019 ontdekte. In totaal wist de man € 5 miljoen te verduisteren, maar accountant EY zag dat jarenlang over het hoofd. Die heeft nu € 380.000 schadevergoeding betaald. Daarnaast is nog bijna € 600.000 terugbetaald; dat bedrag betaalde KempenPlus aan EY voor het uitzoeken van de fraude, schrijft het Eindhovens Dagblad. De schikking is bij het gerechtshof in Den Bosch gemeld door de advocaat van KempenPlus. H. heeft inmiddels € 110.000 terugbetaald.

Lees hier eerdere berichten over deze zaak

Het participatiebedrijf kon wel een succesje gebruiken, want tot nu toe was er van de achterovergedrukte gelden nog maar bar weinig teruggekomen. Bij huisbank BNG werd vergeefs € 4 miljoen geclaimd. Wel wel met Rabobank een schikking van € 25.000 getroffen; bij ABN Amro werd via de rechter € 60.000 losgekregen.

‘Geen erkenning van schuld’

Volgens EY betekent de schadevergoeding niet dat er fouten zijn gemaakt: “Hoewel deze schikking een financiële regeling omvat, houdt de schikking geen erkenning in van schuld. EY is en blijft van mening dat het zijn controlewerkzaamheden juist heeft uitgevoerd.”

De boekhouder is veroordeeld tot tien maanden cel, maar de zaak bij het gerechtshof draait om dorpsgenoot Wil H., die in beroep is gegaan tegen de vijf jaar celstraf die hij opgelegd kreeg. Hij perste de boekhouder af en verergerde de zaak omdat hij de man onder druk zette, zo is de beschuldiging. Wil H. zelf zegt maximaal € 200.000 te hebben gekregen en geen druk te hebben uitgeoefend. Volgens zijn advocaat heeft de boekhouder de schuld afgeschoven.

Bron: ED.nl