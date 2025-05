BFT: Wwft-naleving blijft aandachtspunt bij overname accountants

Dat blijkt uit het jaarverslag van het BFT. In navolging van een pilot in 2022 is vorig jaar een deelonderzoek uitgevoerd naar Wwft-instellingen die fuseerden of branchegenoten overnamen. Dat onderzoek richtte zich op het borgen van de naleving van de Wwft bij de overgenomen cliënten. “Het BFT heeft zich hierbij in beginsel gericht op accountantskantoren, maar ook administratiekantoren in de selectie meegenomen. Mede onder invloed van private equity is er een toename zichtbaar van het aantal fusies en overnames in deze sectoren.”

Blijvend aandachtspunt

Voor het onderzoek is bij acht instellingen gevraagd naar een schriftelijke toelichting op het (verloop van het) overnameproces en een uiteenzetting van de wijze waarop zij – naar aanleiding van de overname – invulling hebben gegeven aan de naleving van de Wwft-verplichtingen. “De bevindingen van het onderzoek liggen in lijn met de pilot. Fusies en overnames vormen een blijvend aandachtspunt”, is de korte conclusie die het BFT deelt. Op zeer korte termijn zou er wel een sectorbrede terugkoppeling moeten komen van de rode draden en good practices van het onderzoek.

Meer meldingen door accountants

Accountantskantoren hebben vorig jaar bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) opnieuw meer meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties. Het aantal meldingen steeg met 7%.In totaal werden er 4.716 meldingen gedaan, tegen 4.621 in 2023. Die waren afkomstig van 840 instellingen die onder BFT-toezicht vallen; dat is 2 minder dan het jaar ervoor. Accountantskantoren namen vorig jaar 72% voor hun rekening, wat neerkomt op 3.396 meldingen. In 2023 ging het nog om een aandeel van 69%, omgerekend 3.188 meldingen.

Minder notariskantoren doen melding

Het aantal accountantskantoren dat een melding deed, ging in 2024 ook omhoog, aldus het BFT. Dat is in lijn met het voorgaande jaar. “Bij de belastingadviseurs is het aantal meldende instellingen in 2024 groter dan in 2023, maar is het aantal meldingen gedaald. Bij de notariskantoren is het aantal meldende instellingen gedaald, maar ligt het aantal meldingen in 2024 in lijn met 2023.” Het BFT heeft niet onderzocht wat de reden is van de verschuiving. Van alle meldende instellingen is 54% een accountantskantoor. Notariskantoren vormen 32% van het aantal meldende instanties (dat was eerder 38%).

Het BFT geeft niet specifiek aan hoe vaak vorig jaar handhavend is opgetreden tegen accountants. Wwft-plichtigen kregen 31 keer een waarschuwing en 18 keer een aanwijzing. Er werden zes boetes en negen lasten onder dwangsom opgelegd; zeven keer bleef het bij een gesprek. In totaal nam het BFT 26 publicatiebesluiten – die leiden in tegenstelling tot wat de term doet vermoeden, niet altijd daadwerkelijk tot een publicatie. Het bureau had het vorig jaar vooral druk met notarissen, aan wie 92 keer een waarschuwing werd gegeven.