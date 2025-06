NBA: laat accountancywetgeving en CSRD-implementatie niet stilvallen

De beroepsorganisatie benadrukt dat deze dossiers essentieel zijn voor het functioneren van de accountancysector en het bedrijfsleven.

Wetgeving accountancysector

De Wijzigingswet accountancysector, die al vier jaar in voorbereiding is, staat gepland voor behandeling op 8 september 2025. De NBA hoopt dat dit wetgevingsoverleg doorgaat en dat het onderwerp niet als controversieel wordt aangemerkt. De wet moet onder andere de controlekwaliteit verbeteren en sluit aan op aanbevelingen van onder andere de Commissie toekomst accountancysector (Cta), de AFM en de MCA. Zowel het mkb als gebruikers van de jaarrekening hebben aangedrongen op duidelijkheid en snelle behandeling.

Vertraging CSRD zorgt voor onzekerheid

Ook op het gebied van duurzaamheid dringt de NBA aan op spoedige besluitvorming. De Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD, die bedrijven verplicht te rapporteren over hun impact op milieu, maatschappij en governance (ESG), had al geïmplementeerd moeten zijn. Door de vertraging zitten ondernemingen en accountants sinds 2024 in een juridisch vacuüm, wat leidt tot onzekerheid en onnodige lasten.

Voor het rapportagejaar 2025 dreigt dezelfde situatie, tenzij de implementatiewet alsnog op korte termijn wordt aangenomen. De NBA wijst erop dat ook de Europese Commissie aandringt op snelle actie, mede omdat toekomstige aanpassingen aan de richtlijn (zoals via de Omnibus-herziening) in Nederland alleen doorgevoerd kunnen worden als de basisregelgeving al van kracht is.

Oproep aan de politiek

De NBA stelt dat wetgeving die nodig is voor rechtszekerheid en transparantie in het bedrijfsleven niet mag stilvallen door politieke omstandigheden. De beroepsorganisatie dringt er daarom bij de Tweede Kamer expliciet op aan om de geplande behandeling van beide wetsvoorstellen niet uit te stellen.