Particuliere verhuurderskoepel klaagt Staat aan over box 3-belasting

Volgens Vastgoed Belang is de Wet tegenbewijsregeling box 3 de kern van het probleem. Deze regeling maakt het onmogelijk om kosten af te trekken, terwijl papieren winsten belast worden. Daardoor betalen veel particuliere verhuurders meer belasting dan zij aan huurinkomsten ontvangen. De situatie verslechtert vanaf 2026 verder, wanneer het forfaitaire rendement voor overige bezittingen wordt verhoogd naar 7,78%.

Niek Verra, voorzitter van Vastgoed Belang, stelt: “Dit is onrechtvaardig en juridisch onrechtmatig. Het is in strijd met het eigendomsrecht van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM).”

‘Politieke route vastgelopen’

Een brede Kamermeerderheid, het huidige demissionaire en vorige kabinet erkenden dat de huidige box 3-situatie onrechtvaardig en ineffectief is. Vorige week nog werd een motie van Inge van Dijk (CDA) met 139 van de 150 stemmen door de Kamer aangenomen, waarin het box 3-stelsel ‘oneerlijk en juridisch kwetsbaar’ wordt genoemd.

‘Toch koos vorige week een Kamermeerderheid ervoor de situatie onveranderd te laten en in te stemmen met de Wet tegenbewijsregeling box 3’, stelt Vastgoed Belang. “Nu de politieke weg is vastgelopen, ziet Vastgoed Belang zich genoodzaakt een gang naar de rechter mogelijk te maken”, aldus Verra.

De vereniging roept leden die door de hoge box 3-belasting worden gedwongen om hun huurwoningen te verkopen op zich te melden. Daarnaast ondersteunt zij leden bij het indienen van bezwaren tegen hun definitieve box 3-aanslag en stelt zij juridische hulpmiddelen beschikbaar.

‘Verlies van huurwoningen dreigt’

Volgens Vastgoed Belang zijn de gevolgen van het beleid verstrekkend. In 2024 werden al 50.000 huurwoningen verkocht. Tot en met 2027 dreigen volgens de vereniging bijna 300.000 woningen te verdwijnen uit het particuliere huursegment. Vooral kleinere verhuurders, die één woning als pensioenvoorziening aanhouden, worden getroffen.

Daarmee verdwijnen broodnodige huurwoningen voor mensen die niet in aanmerking komen voor sociale huur of geen woning kunnen of willen kopen, stelt de verendiging. De verduurzaming van de woningvoorraad komt onder druk te staan en particuliere verhuurders kunnen steeds minder bijdragen aan het toevoegen van woningen via optoppen, transformeren of splitsen—mogelijkheden die op de Woontop nog met minister Keijzer zijn afgesproken.

Verra: “Van links tot rechts is er consensus dat het huidige box 3-beleid niet houdbaar is. Maar niemand durft echt in te grijpen. Daarom rest ons niets anders dan de gang naar de rechter mogelijk te maken. We hopen dat deze rechtszaak leidt tot een eerlijker en werkbaarder belastingstelsel, zodat particuliere verhuurders kunnen blijven bijdragen aan de oplossing van het woningtekort.”