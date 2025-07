Hogere celstraf voor afperser in KempenPlus-fraudezaak

Het gerechtshof in Den Bosch heeft hem gisteren tot die celstraf veroordeeld wegens afpersing en witwassen. De straf is een half jaar langer dan de rechtbank twee jaar geleden oplegde. De aanklager had eveneens 5 jaar geëist. Meevaller voor H. is dat de eerder opgelegde schadevergoeding van € 4,2 miljoen komt te vervallen. Het gerechtshof vindt dat de schade die rechtstreeks aan de man is toe te rekenen niet zo makkelijk te berekenen in. Daar moet de civiele rechter aan te pas komen.

Geld bestemd voor criminele kredieten

Boekhouder Patrick H. verduisterde van 2007 tot 2020 ruim € 5 miljoen bij zijn werkgever KempenPlus. Een gokverslaving leek daar in eerste instantie aan ten grondslag te liggen, maar later bleek H. al jarenlang afgeperst te worden door jeugdvriend en dorpsgenoot Wil H. Die laatste betoogde bij het hof dat hij het geld had geleend of gekregen om schulden in het criminele circuit af te lossen, maar daarmee kreeg hij geen voet aan de grond. Het hof vindt dat hij slechts oog had voor zijn eigen gewin en “is daarbij geheel voorbijgegaan aan de gevoelens van en de mogelijke psychische gevolgen voor het slachtoffer”. “Voorts neemt het hof in de straftoemeting nog mee dat de verdachte met zijn handelen veel personen heeft meegesleept, waardoor deze personen en hun families financieel nadeel hebben ondervonden dan wel geruïneerd zijn. Het hof rekent het de verdachte dan ook aan dat hij heeft gehandeld zoals bewezen is verklaard.”

Boekhouder Patrick H. werd in 2023 tot 22 maanden celstraf veroordeeld voor verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte. KempenPlus heeft nog niet veel teruggezien van de achterovergedrukte miljoenen. Met accountant EY werd eerder een schadevergoeding van € 380.000 overeengekomen.