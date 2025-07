Blog | Open banking in 2025: van betaalsysteem naar persoonlijke financiële assistent 

Open banking, waarmee externe dienstverleners via API’s toegang kunnen krijgen tot geselecteerde klantgegevens van banksystemen, is tot nu toe vooral een manier voor bedrijven om een geconsolideerd overzicht van hun financiën te krijgen zegt Matthijs Boon, COO bij Equals Money in deze blog.

Het helpt hen om nauwkeurigere prognoses te maken, te werken aan budgettering en aan cashflowmanagement. Dit jaar worden er echter flinke stappen gezet binnen open banking, en groeit het uit tot een volwassen ecosysteem dat steeds meer impact heeft op hoe we betalen, lenen, investeren en data delen.

In deze blog bespreek ik de drie grootste veranderingen binnen open banking die bepalend gaan zijn voor de toekomst van financiële diensten.

1. Maatwerk financiële diensten

Open banking speelt sinds dit jaar een veel belangrijkere rol bij kredietbeoordelingen en persoonlijke financiële adviezen. Door toegang tot rijkere datasets kunnen bedrijven namelijk nog beter inzicht krijgen in hun financiële situatie en hoe die te verbeteren. Zo kunnen mkb-bedrijven, die door hun grootte niet altijd de juiste financiële producten of financiering kunnen krijgen, profiteren van gestroomlijnde kredietaanvraagprocedures, real-time analyse van hun cashflow en gepersonaliseerd financieel advies. Zodat zij in een wereld vol concurrenten de juiste financiële keuzes kunnen maken, wat hun groei en veerkracht weer bevordert. Ook helpt het bedrijven om met de juiste klantinformatie maatwerkproducten op bijvoorbeeld het gebied van financieel management te leveren die echt het verschil kunnen maken.

2. Veiliger bankieren

Binnen open banking worden technologische ontwikkelingen steeds meer omarmd en dat gaat een belangrijke rol spelen in de veiligheid ervan. Zo gaat het een aanzienlijk verschil maken bij fraudedetectie en -preventie. Machine learning-algoritmen kunnen bijvoorbeeld enorme hoeveelheden transactiegegevens in real-time analyseren en patronen of afwijkingen herkennen die kunnen wijzen op frauduleuze activiteiten. Daarnaast wordt blockchaintechnologie ingezet om de integriteit van transacties en gegevensdeling binnen het open banking-ecosysteem te versterken.



Maar op het gebied van veiligheid wordt er nóg een belangrijkere stap gezet: open banking maakt real-time verificatie van de eigenaar van een rekening mogelijk. Bedrijven kunnen hierdoor:

Direct controleren of een klant daadwerkelijk eigenaar is van een bankrekening, om zo fraude te voorkomen.

Veel handmatige stappen bij het afrekenen of registreren voorkomen, wat de conversie verhoogt.

Lagere operationele kosten en betere klanttevredenheid bewerkstelligen, doordat het proces sneller verloopt en minder foutgevoelig is.



3. Meer controle over data

Open banking brengt daarnaast een verandering in hoe de financiële industrie omgaat met en toegang krijgt tot klantdata. Het uitgangpunt hierbij is dat de data aan de klant toebehoort en niet aan de financiële instelling. Ook in regelgeving zien we dat de data van de consument steeds beter beschermd wordt. Zo hebben we in Nederland bijvoorbeeld de AVG die over de dataprivacy waakt en in het Verenigd Koninkrijk wordt de Data use and access bill na vier jaar lobbyen eindelijk een officiële wet. Daarnaast bestaat er de Europese Payment Service Directive 2 die banken verplicht om derde partijen pas met toestemming van de consument toegang te geven tot klantgegevens. Deze veranderende kijk op klantdata zorgt voor een meer competitieve en innovatieve financiële sector, waarbij open banking een onmisbare rol speelt. Met een gestroomlijnde gegevensuitwisseling ontstaat er namelijk een dynamische financiële dienstverlening, waarbij traditionele en nieuwe financiële instituten verbeterde diensten aan kunnen bieden.

Het jaar 2025 markeert een duidelijk omslagpunt voor open banking. Dankzij technologische, wettelijke en structurele veranderingen wordt het eenvoudiger, veiliger en persoonlijker om financiële diensten af te nemen en te leveren. Voor bedrijven is het essentieel om op de hoogte te blijven van en actief betrokken te zijn bij de ontwikkelingen op het gebied van open banking, om zo te innoveren en financiële processen zo veilig en gemakkelijk mogelijk te maken.

Deze blog is geschreven door Matthijs Boon, COO bij Equals Money.