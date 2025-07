Blog | Autobelastingen: geweldig onderwerp, want het staat nooit stil

Dit is een van de redenen dat ik de autobelastingen zo’n geweldig onderwerp vind: het staat nooit stil! Er is altijd wat bijzonders over te melden, zegt Heleen Elbers in deze blog.

En ja, er moet ook nog geld met de autobelastingen verdiend worden. Bovendien moet iedereen richting sociaal gewenst gedrag worden gestuurd. Kortom, het is altijd in beweging. Wat heeft het kabinet bijvoorbeeld nu weer in de planning?

Pseudo-eindheffing

Tja, allereerst word je als werkgever mogelijk per 2027 getrakteerd op een extra 52% over de bijtelling. Deze pseudo-eindheffing geldt alleen voor auto’s van de zaak die niet 100% elektrisch zijn, en bovendien alleen voor auto’s die vanaf 2027 ter beschikking worden gesteld. Maar ja, betekent dat dan alleen over auto’s uit 2027 of later? Want een auto die op dit moment al ter beschikking wordt gesteld, maar in 2027 nog steeds, valt volgens mij ook onder de omschrijving ‘auto die vanaf 2027 ter beschikking wordt gesteld’. Mocht dit niet de bedoeling zijn, dan vermoed ik dat er eind 2026 een run komt op niet elektrische auto’s of dat het mobiliteitsbudget per 2027 flink aan populariteit gaat winnen. En waar gaat de gemiddelde werknemer dan mee rijden? Juist!

Motorrijtuigenbelasting

Andere toekomstplannen op autobelastinggebied zijn zeker ook het vermelden waard. Zo is men nogal bezorgd dat er te weinig belasting binnenkomt wanneer de elektrische auto korting blijft krijgen op de motorrijtuigenbelasting (mrb). Een van de gelanceerde oplossingen is dan ook om de mrb niet meer op basis van brandstofsoort, maar op basis van het oppervlak van de auto te gaan berekenen.

Let wel: het gaat dan om de afstand tussen de wielen en de afstand tussen de voorste en achterste wielas. Wat er allemaal naast en boven uitsteekt doet dan, als ik het goed begrijp, niet ter zake. Wat denken jullie? Krijgen we dan hele smalle, lange of extra hoge auto’s waarbij de wielen uitzonderlijk dicht bij elkaar staan? Nu maar hopen dat ze niet om gaan vallen…

Bpm

Ook op het gebied van de meest gevaarlijke autobelasting, de bpm, gaat mogelijk het nodige gebeuren. Op dit moment is de bpm nog een eenmalige registratiebelasting die je betaalt wanneer de auto Nederland binnen wordt gehaald (ik laat de uitzonderingen even buiten beschouwing). Deze eenmalige belasting is een stuk lager wanneer de auto niet meer nieuw is bij binnenkomst. Hoeveel lager precies?

Dat is al jaren een dankbaar onderwerp van honderden rechtszaken. Het voorstel om deze te vervangen door een transactiebelasting is dan misschien wel een goede oplossing. Je betaalt dan bij elke aan- en verkoop van de auto een deel van de bpm. Maar, als je dat ook moet betalen voor auto’s waar al de eenmalige registratiebelasting voor is betaald, betaal je teveel. Daar moet dus weer een overgangsregeling voor komen. Tips zijn vast wel welkom in Den Haag.

Hoewel je als werkgever per saldo natuurlijk ook direct of indirect bpm betaalt, is dit voor de dagelijkse praktijk waarschijnlijk minder interessant dan de eerste twee voorgestelde ontwikkelingen. Ik sluit dan ook af met een andere mogelijke ontwikkeling: de kilometerheffing is weer van stal gehaald. Of deze dan ter vervanging van de bijtelling bedoeld wordt of slechts ter vervanging van de motorrijtuigenbelasting?

Op Prinsjesdag gaan we zien welke denkrichtingen – naast de eindheffing – ook nog het Belastingplan hebben gehaald.

Door Heleen Elbert, fiscaal jurist bij Elbert Fiscaal en docent en spreker bij diverse opleidingen en congressen, waaronder de Nationale Salarisdag waar ze je helemaal bij zal praten over de autobelastingen en andere fiscale maatregelen in het Belastingplan 2026.