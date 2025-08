‘Regels voor gokken drukken inkomsten uit kansspelbelasting’

Daarover schrijft het FD. Online gokbedrijven met een vergunning hebben in de eerste helft van dit jaar veel minder omzet gedraaid dan vorig jaar, volgens branchevereniging VNLOK. Het brutospelresultaat (omzet min betaalde gokwinst) is ruim een kwart lager en de opbrengst van de kansspelbelasting is met 17% gedaald. Speelhallen en casino’s zaten in het voorjaar (volgens een onderzoek van KPMG) qua omzet 7% in de min; daar waren de belastingopbrengsten nog wel hoger dan vorig jaar. Directeur Daan Keij van de offline branchevereniging VAN denkt dat het eerste halfjaar slechtere cijfers laat zien.

Niet 20% meer, maar minder inkomsten

Daarmee lijkt de fiscus het record van € 1 miljard omzet uit kansspelbelasting niet te kunnen herhalen; vermoedelijk daalt de opbrengst naar € 800 miljoen. Een daling van € 200 miljoen, terwijl het demissionaire kabinet vorig jaar nog dacht met een kansspelbelasting-verhoging van 30,5% naar 37,8% (in twee stappen) juist structureel € 200 miljoen meer op te halen. Dat gaat niet lukken, laat ook toezichthouder Kansspelautoriteit weten.

Vier jaar geleden werd online gokken legaal, maar dat bracht ook zorgen over gokverslaving met zich mee. Gokreclame is inmiddels verboden en er zijn limieten gesteld aan de inleg. Dat werkt volgens voorzitter Björn Fuchs van de VNLOK echter averechts: “Om de businesscase toch nog rond te krijgen kunnen aanbieders niet anders dan uitkeringspercentages aanpassen en bonussen verlagen.”

Spelers nemen daardoor steeds meer de wijk naar illegale aanbieders: die nemen inmiddels de helft van de omzet op de Nederlandse onlinemarkt in. Nederland pleit daarom in Brussel voor het bestempelen van illegale goksites als internationale criminele organisaties.

