Zzp’ers lenen dit jaar meer

Het aantal geaccepteerde leningen nam in de eerste maanden van 2025 met 30% toe ten opzichte van 2024. Het gemiddelde gewenste leenbedrag is ook flink toegenomen: in 2024 was dat nog € 19.000, in de eerste helft van 2025 ging dat naar ruim € 29.000.

Meer mogelijkheden

Juul Klarenbeek, expert Lenen bij Geld.nl, denkt dat de handhaving op schijnzelfstandigheid ermee te maken heeft: “Hierdoor neemt het aantal zzp’ers voor het eerst sinds twaalf jaar af. Ondernemers die wel aan de criteria voor zzp’ers voldoen, hebben vaak een hoger inkomen en dus meer leenruimte wanneer zij een consumptieve lening aanvragen.” Maar volgens haar is de belangrijkste factor het groeiende aanbod. “Meer kredietverstrekkers bieden leenproducten voor ondernemers aan. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor het afsluiten van een persoonlijke lening voor zzp’ers flink toegenomen. Dat verklaart ook de hogere acceptatiegraad die wij in onze cijfers zien.”