Zelfstandige wil best verplicht pensioen, in ruil voor belastingvoordeel

Volgens een enquête van platform Zipconomy willen zzp’ers best een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering sluiten en verplicht pensioen opbouwen, als ze hun belastingvoordeel houden.

Zipconomy bevroeg ruim 4.000 zzp’ers en deelde de uitkomsten met het FD. Bijna 90% wil de vrijheid hebben zelf te kiezen in welke contractvorm zij werken. Ruim 80% vindt niet dat werk dat ook door werknemers wordt gedaan, uitgesloten moet zijn voor zzp’ers om misbruik tegen te gaan.

Kentering

Het wetsvoorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering ligt bij de Raad van State. De helft van de zzp’ers zegt voorstander te zijn. Een verplichte pensioenvoorziening krijgt ook een substantieel deel van de zelfstandigen achter zich (43%), ongeacht of daar andere voordelen tegenover staan. Universitair docent arbeidsrecht en zzp-specialist Niels van der Neut vindt dat een “belangrijke kentering” in de discussie. Voorheen waren zzp’ers wars van dat soort verplichtingen.

Pensioen met behoud van fiscale aftrek

Als er bovendien een voordeel tegenover de verplichtingen staat, dan is de overgrote meerderheid voor invoering van zzp-AOV en pensioen. Zowel de verplichte pensioenopbouw als de AOV krijgt van 70% de zegen in ruil voor minder stringente zzp-criteria. Vooral de groep met langere opdrachten is voorstander. Zeven op de tien zzp’ers kiezen voor verplichte pensioenopbouw en behoud van fiscale aftrekposten, 25% geeft de voorkeur aan geen pensioenverplichting en afschaffing van belastingvoordelen.

Bron: FD