Thuiswerken en flexibele werktijden: wat kantoren beloven vs. doen 

“Bij ons kan alles in overleg.” “We zijn superflexibel.” “Je werkt waar en wanneer je wilt.” Het klinkt mooi en bijna elk kantoor roept het tegenwoordig. Maar hoe gaat dat nu echt in de praktijk?

Kun je echt zelf bepalen waar en wanneer je werkt, of moet je daar iedere keer weer een goed verhaal voor ophangen? De Finch Online kantoren geven daar eerlijk antwoord op. Flexibiliteit is namelijk niet alleen iets wat geregeld is, het is een houding. En juist daar zie je de grootste verschillen tussen kantoren.

Wanneer voelt flexibiliteit als vrijheid en wanneer als ongemak?

Bij het ene kantoor werk je gerust een dag thuis zonder uitleg, terwijl je bij het andere je hele agenda moet verantwoorden. Of je mag op papier om 7:30 beginnen, maar wordt toch raar aangekeken als je om 16:00 weggaat.

Dat merk je direct aan de sfeer op kantoor, hoe soepel je je dag daadwerkelijk kunt indelen en of je zonder gedoe je werk kunt doen op een manier die bij jou past.

Thuiswerken en flexibele werktijden zijn bepalender dan je denkt

Ze bepalen hoe werkbaar je week is en hoeveel energie je overhoudt.

Voor ouders kan het het verschil zijn tussen een ontspannen start of al uitgeput aan je werkdag beginnen. Voor mensen met een lange reistijd betekent één dag thuiswerken zomaar twee uur extra voor rust, sport of studie. En voor iedereen geldt dat werken op momenten waarop je energie het hoogst is, productiever maakt en helpt om piekperiodes in de accountancy beter vol te houden.

In een krappe arbeidsmarkt is dat verschil cruciaal: een flexibel beleid trekt niet alleen nieuwe mensen aan, het voorkomt ook dat goede collega’s vertrekken naar een kantoor waar het wél goed geregeld is.

Voor jou als professional is het belangrijk om te weten hoe het echt zit

Is thuiswerken bij je huidige of toekomstige werkgever vanzelfsprekend, of moet je het steeds opnieuw vragen? Wordt er gestuurd op aanwezigheid of op wat je oplevert? Is er ruimte om je werktijden aan te passen aan je gezin, je energie of onverwachte gebeurtenissen? En vooral: maken je collega’s er ook echt gebruik van, of blijft het bij een regel op papier?

Hoe doen andere kantoren het?

De kantoren op Finch Online hebben hier eerlijk antwoord op gegeven.

Kantoren waar collega’s hun werktijden zelf bepalen, zolang het werk maar af is.

Kantoren die vaste thuiswerkdagen hanteren, bijvoorbeeld twee dagen per week standaard thuis.

Kantoren die geen formeel beleid hebben, maar het in de praktijk wel stimuleren.

Kantoren waar collega’s ook in Spanje of Italië mogen werken als dat beter past.

Of waar je per keer een mailtje moet sturen naar je teamleider om het even af te stemmen.

Wat kun jij doen als professional?

Vergelijk op Finch Online hoe de aangesloten kantoren dit geregeld hebben. Daar zie je per kantoor of thuiswerken standaard of optioneel is en hoe flexibel de werktijden daadwerkelijk zijn. Zo weet je direct hoe dit in de praktijk wordt gedragen.

Check hoe het bij, misschien wel jouw toekomstige kantoor geregeld is op www.finchonline.nl

Ben je werkgever en wil je laten zien dat je met thuis en flexibel werken echt het verschil maakt? Informeer naar de mogelijkheden via contact@finchonline.nl