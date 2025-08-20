Nederlandse werknemer zit gemiddeld bijna 9 uur per werkdag

Nederlandse werknemers brengen nog altijd een groot deel van hun werkdag zittend door: in 2024 zat een werknemer gemiddeld 8,8 uur per werkdag. Van alle beroepsgroepen hebben accountants na ICT’ers de meeste zittende uren tijdens hun werk.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS en TNO op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Het gaat om gemiddeld 4,5 uur tijdens het werk, ongeveer 1 uur in woon-werkverkeer (exclusief fietsen) en 3,3 uur in de vrije tijd. Ten opzichte van vijf jaar eerder is er nauwelijks verandering: in 2019 lag het gemiddelde op 8,6 uur.

Risico’s voor gezondheid

Veel zitten en weinig bewegen vergroten het risico op gezondheidsproblemen, wat op termijn ook maatschappelijke kosten met zich kan meebrengen. Daarom wordt het zitgedrag van werknemers nauwkeurig gevolgd.

ICT’ers zitten het meest

Niet iedereen zit evenveel. Werknemers in ICT-beroepen spenderen met 7,1 uur per dag de meeste tijd zittend tijdens het werk. Ook werknemers in bedrijfseconomische en administratieve functies, zoals accountants, zitten met 6,4 uur veel tijdens hun werkdag. Het contrast met dienstverlenende beroepen, zoals schoonmakers, kelners en barpersoneel, is groot: zij zitten gemiddeld slechts 1,1 uur tijdens hun werkdag.

Thuiswerkers zitten langer

Opvallend is het verschil tussen thuis- en locatiewerkers. Thuiswerkers zitten gemiddeld 6,3 uur, terwijl werknemers die altijd op locatie werken op 3,0 uur uitkomen. Wie het grootste deel van de tijd thuiswerkt, zit het meest; fulltime thuiswerkers iets minder.

Beeldschermgebruik speelt daarbij een belangrijke rol: werknemers die meer dan zes uur per dag achter een scherm zitten, komen uit op gemiddeld 6,8 uur zitten tijdens hun werkdag. Bij minder beeldschermwerk is dat slechts 2,7 uur.

Grote verschillen per beroep

Vooral in dienstverlenende en commerciële beroepen zijn de verschillen tussen thuis- en locatiewerkers groot. Zo zitten thuiswerkers in de dienstverlenende sector gemiddeld 3,3 uur, tegenover 1,0 uur bij hun collega’s op locatie. In commerciële functies loopt dat verschil zelfs op tot 6,6 uur voor thuiswerkers tegen 2,2 uur voor niet-thuiswerkers.

In ICT- en administratieve beroepen liggen de zituren van thuiswerkers en niet-thuiswerkers dichter bij elkaar, maar blijven beide groepen hoog scoren.