Dag over software fiscale aangifte IB/VPB

Op woensdag 8 oktober 2025 vindt er een door onderzoeksbureau GBNED georganiseerde bijeenkomst plaats over software voor externe verslaggeving, audit en interne rapportage. Het thema is: ‘software voor fiscale aangifte IB / VPB: van 5 naar 7 aanbieders in 2025’.

Tijdens de bijeenkomst, die in de regio Amersfoort/Utrecht wordt gehouden, stellen nieuwe aanbieders zich voor en gaan bestaande aanbieders in op ontwikkeling en innovatie.

Programma (onder voorbehoud)

Er is sprake van een dagvullend programma van 10:30 tot 17:00 uur waarbij in relatie tot software voor fiscale aangifte IB / VPB het volgende aan bod komt:

Box 3 en Opgaaf Werkelijk Rendement, door Toby van der Velden, product owner fiscale applicaties bij Nextens. Hij deelt de laatste ontwikkelingen uit politiek Den Haag op dit gebied plus de fiscale en technische implicaties die deze met zich meebrengen.

Digitaal bezwaar maken, door Rob Aengenent, Business Consultant Accountancy bij Exact. Waarbij nauw samen is gewerkt met de Belastingdienst en MOS Accountants om het digitaal bezwaar maken te testen en te optimaliseren.

Hoe de komst van AI de manier waarop accountantskantoren werken ingrijpend zal veranderen, door Mohamed el Abdouni, Productmanager bij AFAS.

Als nieuwe leveranciers van fiscale aangiftesoftware stellen zch voor:

Blinqx Fiscaal ; Het motto van Blinqx Fiscaal is van aangifte naar advies. Product specialist Patrick Mulders vertelt hoe de Blinqx Fiscale Aangifte-oplossing je helpt om sneller én slimmer te werken. Eén centrale databron, automatische informatie-uitvraag, accordering en ingebouwde AI.

Software voor belastingaangiften, volledig geïntegreerd in SnelStart Accountant. Dit praktijkgerichte aangiftepakket is ontworpen door ervaren fiscalisten (onder wie mr. Wouter Nijssen) en wordt steeds verder verrijkt met fiscale functionaliteiten.

.Met verder op het programma:

Open banking maakt het mogelijk om door de bank verkregen transacties van cliënten geautomatiseerd in te zetten binnen de Audit praktijk. Door Jaap de Waard, VP Business Development Benelux, Circit.

De nieuwe XML Auditfile (XAF) 4.0 die eerder dit jaar is verschenen. Als alternatief voor de uitwisseling van alleen grootboeksaldi is er de RGS brugstaat.

Automatiseer (jaar)afsluiting en btw-controles met Smart Closing en RGS. Door Brian Thibaut, Senior Product Manager bij Exact.

Datagedreven werken met BI. Om de efficiency en kwaliteit van boekhouding te verhogen wordt AIDA ingezet, dat draait o.b.v. RGS. Door Niels Kamerling van bottleneck-it.

Product Lead AI bij Nextens, Rron Nushi, vertelt over het ontwikkelen van een fiscale AI-assistent.

Wat hebben Vat in the Digital Age (ViDA) en Digital Reporting Requirements (DRR) te maken met E-factureren.

RGS MKB: meer dan een standaard rekeningschema. Met zo’n 150 uitgewerkte boekingsvoorbeelden, modellen voor kengetallen, externe rapportages en controle van de boekhouding.

Via een 'software matrix' wordt snel inzicht geboden in het complete aanbod van standaard software, zoals opgenomen in de uitgave "Software voor externe verslaggeving, audit en interne rapportage". Enkele, door leveranciers genoemde noviteiten, passeren de revue.

Kosten

De kosten voor het bijwonen van dit seminar op 8 oktober a.s. bedragen 250 euro per persoon, inclusief koffie/thee en een lunch, excl. BTW.

Locatie

Regio Amersfoort/Utrecht.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

Meer informatie en aanmelden voor deze complete dag.