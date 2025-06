Nextens breidt uit met AI-assistent

De AI-assistent is beschikbaar voor alle gebruikers en ondersteunt belastingadviseurs, accountants en andere financiële professionals onder meer met antwoord op complexe fiscale vragen. “Tex is geen generieke AI zoals ChatGPT, maar een op maat getrainde kennisassistent, gevoed met actuele en geverifieerde content uit de Nextens-omgeving”, licht het bedrijf toe. “De AI-assistent baseert zijn antwoorden uitsluitend op gecontroleerde bronnen, waaronder Nederlandse fiscale wet- en regelgeving, jurisprudentie en geverifieerde inzichten van fiscaal experts.” De antwoorden zijn altijd voorzien van bronverwijzingen.

Specifieke focus

Volgens Nextens besparen gebruikers met Tex gemiddeld 11 minuten per dag, wat kan neerkomen op een potentiële tijdwinst van € 400 per maand per gebruiker. “Tex helpt bij het oplossen van veelvoorkomende problemen in de sector, zoals tijdgebrek, personeelstekorten en versnipperde informatiebronnen.” Een onderscheidend punt is volgens Nextens de domeinspecifieke focus. “Waar generieke AI-toepassingen vaak vaag of foutgevoelig zijn, is Tex getraind op de specifieke realiteit van het Nederlandse belastingstelsel. Gebruikers hoeven geen prompt-expert te zijn: een vraag in gewone taal volstaat.” Er is uitgebreid getest en 11.500 kantoren hadden in de bètafase al toegang tot de assistent. “Gezamenlijk hebben zij al meer dan 13.000 chats gevoerd. Deze feedback vormde de basis voor verdere optimalisatie.”

Er staat al uitbreidingen op de rol, zoals een tool voor diepgravende vragen, automatisering van taken als het opstellen van adviesbrieven of het maken van samenvattingen, modules die samenwerken binnen één antwoord en het opnemen van klantdata in advies. “Met behoud van veiligheid en privacy”, aldus Nextens.