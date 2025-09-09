Home » Crédit Agricole betaalt miljoenen in schikking dividendfraude

Crédit Agricole betaalt miljoenen in schikking dividendfraude

Fiscaal, Nieuws

Crédit Agricole heeft ingestemd met een betaling van ongeveer 88 miljoen euro om een strafrechtelijk onderzoek te schikken. De zaak draait om beschuldigingen dat de Franse bank transacties zou hebben uitgevoerd om belasting op dividenduitkeringen te ontduiken.

9 september 2025 door Accountancy Vanmorgen

De overeenkomst werd maandag voor de rechtbank in Parijs uiteengezet door rechter Peimane Ghaleh-Marzban, die binnenkort beslist of deze wordt goedgekeurd.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst met Parquet National Financier (PNF), de gerechtelijke instelling die verantwoordelijk is voor het opsporen van financiële misdrijven, zou Crédit Agricole geen schuld bekennen.

Cum/cum-fraude

De schikking zou een einde maken aan het onderzoek naar de bank in de zaak rond zogeheten cum/cum-fraude. Daarbij neemt een bank in Frankrijk aandelen over van een buitenlandse investeerder, kort voor het dividend wordt uitgekeerd. De Franse banken kunnen dan gebruikmaken van belastingvoordelen die niet gelden voor buitenlandse partijen.

(ANP)

Tags: dividendbelasting, fraude

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen