‘Verplichte verzekering zzp’ers krijgt lagere premie’

Volgens het Financieele Dagblad heeft het demissionaire kabinet een forse wijziging van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers in voorbereiding. Na stevige kritiek van de Kamer zou de wachttijd van 1 naar 2 jaar gaan, waardoor de premie omlaag kan.

Het wetsvoorstel voor de Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) kon medio vorig jaar op veel kritiek rekenen. Zzp-organisaties waren niet blij. De premie die zzp’ers zouden moeten gaan betalen – 6,5% van hun winst, met een maximum van €195 per maand betalen – vond de vereniging ZZP Nederland ‘een raadsel’. In de private markt zou een vergelijkbare dekking tegen een veel lagere premie aangeboden kunnen worden, maximaal 3%.

NSC lag dwars

Ook de Kamer en regeringsfracties vonden het wetsvoorstel moeilijk te verteren. Zo was de hoge premie voor NSC onacceptabel. Daarnaast vond de partij, die inmiddels uit het demissionaire kabinet is gestapt, dat de uitzondering die werd gemaakt voor zzp’ers die al een commerciële verzekering hebben, uit het voorstel moest, net als die voor directeur-grootaandeelhouders. Volgens de Belastingdienst en het UWV was de nieuwe wet onuitvoerbaar.

Van 1 naar 2 jaar

Het kabinet-Schoof beloofde opnieuw naar het voorstel te kijken en komt nu, zo melden bronnen aan het FD, met een aangepast voorstel. Zodra de Ministerraad akkoord is kan het naar de Raad van State voor advies. De bezwaren tegen het voorstel zouden grotendeels zijn weggenomen. Zo gaat de wachttijd voor het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 1 naar 2 jaar. De verwachting is dat minder mensen er dan gebruik van maken. Hierdoor kan de premie omlaag. Naar verluidt wordt die vastgesteld op 5,4% van de winst uit onderneming.

De BAZ regelt dat een zelfstandige die langdurig te ziek is om ten minste het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, een uitkering krijgt van maximaal het WML tot aan de AOW-leeftijd. De wet geldt niet alleen voor zzp’ers maar ook voor circa een miljoen IB-ondernemers, zelfstandigen die voor de inkomstenbelasting ‘winst uit onderneming genieten’, zo schrijft het FD.

