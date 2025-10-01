Nieuwe strategie en Zuid-Afrikaanse vestiging voor Blömer

Blömer is oktober begonnen met een nieuwe strategische positionering onder noemer ‘Ruimte voor jou’. Tegelijk is in Zuid-Afrika een vestiging geopend.

Blömer, nummer 45 in de AV-top 50, noemt de herpositionering “een volgende stap in de ontwikkeling van Blömer als zelfstandige, wendbare en toekomstgerichte speler binnen de accountancybranche”. “In een wereld die steeds sneller verandert, geloven wij dat ruimte bieden – voor initiatief, voor ontwikkeling, voor samenwerking – relevanter is dan ooit”, zegt partner Judith de Ranitz.

De nieuwe koers is ontstaan na het samengaan van Blömer en het Utrechtse Verder Accountants | Fiscalisten in 2023. “Door mensen, culturen en ambities te verbinden, ontstond een stevig fundament voor een herpositionering die van binnenuit gedragen wordt. De bouwstenen die onze manier van werken kenmerken – enthousiast, empathisch, effectief en excellent – zijn samen met collega’s ontwikkeld en bepalen hoe we met elkaar en met klanten omgaan.”

Toevoeging HLB verdwenen

De herpositionering gaat gepaard met een nieuwe huisstijl en een andere naam: de toevoeging HLB verdwijnt per 1 oktober, maar de aansluiting bij het internationale HLB-netwerk blijft. “Daarmee laat het kantoor zien klaar te zijn voor de toekomst, zonder afstand te doen van de vertrouwde kwaliteit en klantgerichtheid.”

Vestiging in Pretoria

Want de internationale component wordt versterkt met de opening van een nieuwe hub in Pretoria, Zuid-Afrika. Daar gaat een volwaardig auditteam het Nederlandse team versterken. “Dankzij het minimale tijdsverschil en de culturele en taalkundige overeenkomsten kan er efficiënt en persoonlijk worden samengewerkt. Deze uitbreiding biedt ruimte voor verdere groei, flexibiliteit in capaciteit en een versterking van de internationale slagkracht.”