Twee jonge accountants starten nieuw audit only-kantoor in Limburg

Mark Driessen en Daniel Huntjens zijn samen Nexum Accountants gestart, een audit only-kantoor dat actief is vanuit Roermond. De twee RA’s kregen vorige maand bericht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat de Wta-vergunning is verleend.

7 oktober 2025 door Accountancy Vanmorgen

‘Een mijlpaal waar we natuurlijk ontzettend trots op zijn’, blikken Driessen (l) en Huntjens (r) terug.

Nexum is volledig gericht op controle van jaarrekeningen en assurance-opdrachten. De dienstverlening bestaat uit: wettelijke jaarrekeningcontroles, vrijwillige controles, subsidiecontroles en beoordelingsopdrachten. Het kantoor vind je aan de Looskade 20 in Roermond, direct aan de Maas. 

De twee jonge RA’s zijn naar eigen zeggen ‘gestart vanuit een gezamenlijke passie voor cijfers en de overtuiging dat accountancy persoonlijker en efficiënter kan. Met onze ervaring bij verschillende accountantskantoren en in diverse organisaties weten wij precies hoe we vakkennis kunnen combineren met een praktische en klantgerichte aanpak. We maken gebruik van de nieuwste controletechnologieën en slimme automatisering, zodat onze controles niet alleen betrouwbaar zijn, maar onze klanten ook écht verder helpen met waardevolle inzichten.’

