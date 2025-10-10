Opnieuw waarschuwing voor terugwerkende kracht bij implementatie duurzaamheidsrapportering

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) en VNO-NCW hebben opnieuw hun zorgen geuit over de voorgestelde terugwerkende kracht in de nationale implementatie van de richtlijn duurzaamheidsrapportering (CSRD).

In een gezamenlijke brief aan de vaste commissies voor Financiën en Justitie & Veiligheid van zowel de Eerste als Tweede Kamer vragen de drie organisaties dringend om aanpassing van het Ontwerpbesluit en het bijbehorende wetsvoorstel.

Juridische en praktische complicaties

Volgens de plannen van de regering zouden de regels met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 januari 2024. De drie organisaties waarschuwen dat dit tot aanzienlijke juridische en uitvoeringsproblemen leidt voor zowel ondernemingen als accountants.

Veel ondernemingen hebben inmiddels vrijwillig een duurzaamheidsverslag over boekjaar 2024 opgesteld en in sommige gevallen daarop vrijwillige assurance laten uitvoeren. Wanneer de nieuwe regels met terugwerkende kracht worden ingevoerd, zouden deze rapportages formeel niet langer voldoen aan de wettelijke vereisten.

Ook accountants worden hierdoor in een lastige positie gebracht. Zij konden bij assurance-opdrachten over 2024 bijvoorbeeld nog geen inschrijving hebben in het accountantsregister, niet zijn aangemeld bij de AFM voor duurzaamheidsassurance, en pas na de formele inwerkingtreding hun kwaliteitsbeheersingssysteem definitief aanpassen. Volgens de drie organisaties vergroot dit de juridische onzekerheid en zorgt het voor extra administratieve lasten.

Oproep aan de Kamer

De NBA, VEUO en VNO-NCW doen een dringend beroep op de Kamer om de negatieve effecten van terugwerkende kracht te voorkomen. Zij stellen daarbij drie concrete maatregelen voor:

Laat de regels ingaan vanaf boekjaar 2025, conform de aanpak in andere EU-lidstaten zoals Duitsland; Voeg een overgangsbepaling toe zodat reeds opgestelde bestuursverslagen en assuranceverklaringen over 2024 niet hoeven te worden aangepast; Verduidelijk in de toelichting dat de regelgeving niet met terugwerkende kracht geldt voor reeds gepubliceerde rapportages en assuranceverklaringen.

Daarnaast wijzen de organisaties erop dat de CSRD nog altijd niet in Nederlandse wetgeving is omgezet. Hierdoor dreigt ook voor boekjaar 2025 opnieuw een situatie met terugwerkende kracht te ontstaan.

De brief bouwt voort op een eerdere gezamenlijke oproep uit februari 2025, waarin de drie organisaties de Tweede Kamer eveneens waarschuwden voor de risico’s van terugwerkende kracht bij de implementatie van de CSRD.