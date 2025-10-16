NOAB beëindigt lidmaatschap van 8 kantoren

NOAB heeft het lidmaatschap van acht kantoren beëindigd omdat zij niet hebben voldaan aan de verplichting tot deelname aan de verplichte cursus in het kader van Box-3 (opgaaf werkelijk rendement).

Ondanks meerdere herinneringen en de geboden herstelmogelijkheid deze te volgen, hebben deze kantoren geen gevolg gegeven aan deze verplichting. Het bestuur van NOAB heeft daarom besloten het lidmaatschap per direct te beëindigen, op basis van de NOAB statuten en het PE-reglement. Met het besluit onderstreept NOAB dat naleving van kwaliteits- en opleidingsverplichtingen van groot belang is voor het behoud van het NOAB-lidmaatschap.

Kwaliteit en vakbekwaamheid voorop

Het NOAB-keurmerk staat voor kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid. Leden van NOAB zijn dagelijks bezig met de financiële en fiscale ondersteuning van mkb-ondernemers, en dat vraagt om actuele kennis. “We vinden het belangrijk dat onze leden hun actuele vakkennis bijhouden. Alleen dan kunnen ze ondernemers en particulieren blijven helpen op het hoge niveau dat we van NOAB-kantoren verwachten,” aldus voorzitter Dirk-Jan van Blijderveen. “Wie deze verantwoordelijkheid niet neemt, past niet binnen een kwaliteitsvereniging als NOAB.”

Consequente handhaving

De beëindiging van het lidmaatschap volgt nadat betrokken kantoren herhaaldelijk zijn geïnformeerd over de verplichting en de gevolgen van niet-naleving. Door consequent op te treden, geeft NOAB een duidelijk signaal af: kwaliteitsborging en vakinhoudelijke ontwikkeling zijn geen vrijblijvende onderdelen van het lidmaatschap. Kantoren die in de toekomst opnieuw lid willen worden, kunnen een aanvraag indienen zodra zij aantoonbaar voldoen aan alle kwaliteits- en opleidingsvereisten. Uiteraard blijven zij welkom, net als andere kantoren in de branche, om deel te nemen aan cursussen via de NOAB Academy.

Geen wassen neus

Directeur Michel Hamer verklaart desgevraagd aan Accountancy Vanmorgen dat het royeren van leden niet bijzonder is, maar wel dat het er nu acht tegelijk zijn. De reden is dat het om een verplichte cursus ging, waaraan de acht kantoren geen gehoor hebben gegeven. “We hebben dat middels een persbericht kenbaar gemaakt omdat we een signaal willen afgeven. Het NOAB-lidmaatschap is geen wassen neus.”