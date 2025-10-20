Werkvermogen staat onder druk

Een op de vijf werknemers scoort matig tot slecht op werkvermogen, blijkt uit nieuw onderzoek. Bij accountantskantoren en fiscalisten lijkt het wat dat betreft beter gesteld te zijn.

Dat blijkt uit de rapportage van de Work Ability Index (WAI) van Oval, brancheorganisatie van arbodiensten. Die index meet in hoeverre werknemers in staat zijn hun werk nu en in de toekomst goed te blijven doen, op basis van gezondheid, mentale belastbaarheid, vaardigheden, motivatie en werkomstandigheden.

Vooral ouderen en praktisch opgeleiden

Van alle werkenden scoort 18% matig tot slecht op werkvermogen. “Een signaal dat vraagt om gerichte actie van werkgevers, arbodiensten en beleidsmakers. Werkvermogen is een belangrijke voorspeller voor duurzame inzetbaarheid”, zegt Karin Hoogteijling, directeur van Oval. “Als die motor hapert, komt niet alleen de productiviteit in gevaar, maar ook het welzijn van mensen op de werkvloer.”

De gemiddelde WAI-score in 2024 komt uit op 40,5, iets minder dan in voorgaande jaren. “Opvallend is dat vooral lager opgeleiden en oudere werknemers een lagere score laten zien. Ook in sectoren als detailhandel, vervoer en vastgoed blijven de cijfers achter. Hoewel werkend Nederland gemiddeld genomen over een goed werkvermogen, is er door de jaren heen sprake van een lichte afname, dat wijst op een geleidelijke verslechtering van het algehele werkvermogen.”

Psychisch verzuim neemt toe

Met name de toename van psychisch verzuim is zorgelijk, vindt Hoogteijling. Het aantal langdurige verzuimgevallen om psychische redenen is in vijf jaar tijd met 35% gestegen en één op de drie werknemers voelt zich zelden of nooit actief en vitaal. Ongeveer een kwart van hen heeft weinig vertrouwen in de toekomst.

Bij accountants betere score

In de accountancy lijkt het wat beter dan gemiddeld te zijn gesteld met het werkvermogen. In de rubriek ‘specialistische zakelijke dienstverlening’, waar ook fiscaal advies onder valt, is het gemiddelde werkvermogen 41,7 en 11,5% scoort slecht of matig. Kanttekening is dat die cijfers betrekking hebben op de hele periode 2020-2024. De sector ‘verhuur van roerende goederen en overige zakelijke diensten’ komt er in dat overzicht slecht uit: ruim 20% scoort matig of slecht op werkvermogen.