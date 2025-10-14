Nexperia-eigenaar kocht waardeloze chips in bij noodlijdende dochter

De Chinese eigenaar van chipmaker Nexperia heeft het bedrijf miljoenenorders laten plaatsen bij een Chinees zusterbedrijf dat hij zelf bezit, voor producten die helemaal niet nodig waren.

Dat blijkt uit de uitspraak van de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, die door De Telegraaf is ingezien. Volgens de rechters is dat één van de redenen waarom topman Zhang Xuezheng (Wing) niet handelde in het belang van Nexperia. De Chinese topman is op 7 oktober door de Ondernemingskamer op afstand gezet bij Nexperia.

Grote order bij noodlijdend dochterbedrijf

Volgens de beschikking liet Wing Nexperia voor honderden miljoenen dollars wafers – belangrijk voor de fabricage van halfgeleiders – bestellen bij het noodlijdende Chinese bedrijf WSS, waarin hij ook een belang heeft. Dat gebeurde terwijl het bedrijf die chips helemaal niet nodig had. Interne berekeningen toonden aan dat de bestellingen ver boven de productiebehoefte lagen. De rechters schrijven volgens De Telegraaf dat Nexperia daardoor feitelijk ‘wafers bestelde for scrap‘ – voor de prullenbak. “De door WSS te leveren wafers zouden niet verwerkt worden, maar zo lang op voorraad worden gehouden dat ze verouderd zijn voordat ze gebruikt kunnen worden,” aldus de Ondernemingskamer. Volgens het hof “grenst zo’n handelwijze aan roekeloosheid” en wijst dit erop dat Wing zich niet liet leiden door het belang van Nexperia.

Exportverbod

Nu de overheid Wingtech buitenspel heeft gezet, heeft de Chinese regering aan Nexperia een exportverbod opgelegd. Het is Nexperia China en onderaannemers sinds 4 oktober verboden om bepaalde volledig afgewerkte componenten en halffabricaten uit te voeren, meldt de chipfabrikant in een e-mail. Nexperia zegt actief in gesprek te zijn met de Chinese autoriteiten om van de beperkingen af te komen. Nexperia heeft een grote fabriek in de Chinese stad Dongguan die jaarlijks meer dan 50 miljard stuks kan produceren.

Financieel topbestuurder Stefan Tilger wordt ondertussen interim-topman bij het bedrijf. De ondernemingskamer benoemde oud-NXP-bestuurder Guido Dierick tot niet-uitvoerend bestuurder bij Nexperia.

