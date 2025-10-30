Winstuitkeringen Big Four groeien naar elkaar toe

Bartjens merkt terecht op dat de winstuitkering die partners ieder jaar krijgen bij EY, KPMG, Deloitte en PwC dichter bij elkaar zijn komen te liggen dan in de afgelopen jaren. Het verschil tussen de hoogste beloning (PwC: €787.000) en de laagste (Deloitte: €643.000) kwam in het boekjaar 2024-2025 uit op 22%. Een jaar eerder was dat nog 56%.

Minder partners

In de afgelopen jaren was een overstap naar EY aantrekkelijk, omdat dit kantoor zijn partners een aanzienlijk hogere winstuitkering deed dan de directe concurrentie. Maar nu de winst fors is gedaald, moeten ook de partners een stap terugdoen. Ze verdeelden afgelopen boekjaar 183 miljoen euro over 233 partners, waar dat een jaar eerder nog 201 miljoen was. Al met al kregen ze een bonus van €787.000, een daling van 4,2% ten opzichte van het vorige boekjaar. Daarmee is de winstuitkering bij EY op hetzelfde niveau als die bij PwC. Deloitte ‘bungelt’ onderaan met een partnervergoeding van €643.000. Dat komt omdat Deloitte relatief meer verdient aan consulting dan de andere Big Four-kantoren. En met de adviesmarkt gaat het slecht.

Kostenbesparing

De hoogte van de winstuitkering wordt niet alleen bepaald door de winst, maar ook door het aantal partners. Hoe meer partners, hoe dunner de spoeling. PwC en Deloitte kennen met respectievelijk 291 en 275 partners veruit de grootste partnergroepen. EY heeft met 233 minder partners om de winst over te verdelen. (Het aantal daalde zelfs met 11). Door kostenbesparingen en omzetgroei weten de concurrenten hun winstuitkeringen te verhogen. Zo behoren kostbare onderzoeken naar examenfraude tot het verleden. En dat vertaalt zich direct in hogere partneruitkeringen, rekent Bartjens voor.

