Home » Personalia | De transfers in de accountancy

Personalia | De transfers in de accountancy

Accountancy, Nieuws

Welke personele nieuwtjes waren er de laatste tijd te melden in de accountancy? Accountancy Vanmorgen zette de personaliaberichten van september en oktober op een rij:

5 november 2025 door Accountancy Vanmorgen

Top 50

Forvis Mazars benoemt vier nieuwe partners

Sigmar Kock Chief Operating Officer bij ETL Nederland

Spiekker van Baker Tilly naar Reanda Nederland

Forvis Mazars benoemt twee partners

Drie nieuwe partners erbij voor Qconcepts

Agnes Koops-Aukes vertrekt bij PwC Nederland

Countus benoemt nieuwe commissarissen

Ferdy van Beest gaat aan de slag bij Eshuis

Stephen Brunner nieuwe equity partner bij BDO

Overig

Moos Accountants benoemt Henk Jan Spit tot partner

Fiscalist Heijnen na loopbaan in accountancy nieuwe staatssecretaris op Financiën

Integriteitsonderzoeker Berend Snijders aan de slag bij EBBEN

Alexander Bouman mede-eigenaar bij Companium

Jongbloed opent in Amsterdam, EY’er Rogier Huuskes wordt partner

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl 

Tags: Personalia

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen