Personalia | De transfers in de accountancy

Top 50
Forvis Mazars benoemt vier nieuwe partners
Sigmar Kock Chief Operating Officer bij ETL Nederland
Spiekker van Baker Tilly naar Reanda Nederland
Forvis Mazars benoemt twee partners
Drie nieuwe partners erbij voor Qconcepts
Agnes Koops-Aukes vertrekt bij PwC Nederland
Countus benoemt nieuwe commissarissen
Ferdy van Beest gaat aan de slag bij Eshuis
Stephen Brunner nieuwe equity partner bij BDO
Overig
Moos Accountants benoemt Henk Jan Spit tot partner
Fiscalist Heijnen na loopbaan in accountancy nieuwe staatssecretaris op Financiën
Integriteitsonderzoeker Berend Snijders aan de slag bij EBBEN
Alexander Bouman mede-eigenaar bij Companium
Jongbloed opent in Amsterdam, EY’er Rogier Huuskes wordt partner
Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl
