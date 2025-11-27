Manifest Documents First: de slimste stap die je nog niet hebt gezet

Want door je documentbeheer wél als eerste aan te pakken, krijgt je efficiënt een boost, zijn klanten én collega’s blijer en implementeer je later makkelijker nieuwe applicaties. Om alvast een paar voordelen te noemen.
De voordelen van Documents First
De sleutel om jouw kantoor een flinke boost te geven, is door je klantdocumenten centraal te zetten. Want: documenten zijn het begin- en eindpunt van alles wat jij en je collega’s doen op dagdagelijkse basis. Door een slimme documentstrategie als uitgangspunt te nemen, in plaats van als bijzaak, hark je de volgende voordelen binnen:
- Plug nieuwe applicaties in en uit zonder complexe migraties
- Een goede basis om AI te implementeren in je kantoor
- Stop met urenlang zoeken naar documenten
- Geen zorgen meer over compliance en veiligheid
- Makkelijker nieuwe innovaties implementeren in je kantoor
- Werken aan de toekomstbestendigheid van je kantoor
- Een aantrekkelijker kantoor voor nieuwe collega’s
Get started met Documents First
Hoe je ervoor zorgt dat jouw kantoor ook van al deze voordelen profiteert? We schreven een manifest waarin we je laten zien hoe je binnen vier simpele stappen jouw kantoor transformeert tot een Documents First-accountancypraktijk.
