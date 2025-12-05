Lijstje | Dit waren alle Het roer om-artikelen van 2025

Van accountant naar houtbewerker, piloot of CFO? Dit jaar plaatsen we weer mooie verhalen over accountants die een carriereswitch maakten. Dit waren alle Het roer om-artikelen van 2025.

AV-Top 50 | Het roer om: Frans Taks wilde weten hoe het aan de andere kant van de tafel was

Jaren zwoegen voor een RA-titel en dan toch een ander vak kiezen. Frans Taks heeft er nog altijd geen spijt van. Als CFO kan hij nu zelf aan de knoppen draaien.

AV-Top 50 | Het roer om: “Gewoon een goed idee”

Pavle Beslic ruilde zijn werk als accountant bij een Big4-kantoor in voor het techondernemerschap. Hij runt nu het succesvolle uitzendplatform Staffyou, maar denkt alweer een paar stappen verder.

ICT en Kengetallen | Het roer om: “Als accountant maakte ik niets”

Na twee jaar als register­accountant hield Wouter Peelen het voor gezien. “Een controle­verklaring is niet tastbaar. Ik wilde iets met mijn handen maken.”

Fusies en overnames | Het roer om: “Als accountant kun je heel veel kanten op”

Leontien Hofstede ruilde in 2013 haar baan als accountant om voor een docent- en onderzoekerschap aan de Saxion Hogeschool. In die rol zit ze eigenlijk nog dichter op het vak.

Fusies en overnames | Het roer om: accountant Leonie Denissen zoekt het hogerop

Van factuur naar vluchtplan. Van 9 tot 5 naar 737. Je kunt heel wat verzinnen om de carrièremove van Leonie Denissen (34) te beschrijven. Maar de beste is toch gewoon deze: van accountant tot piloot!

