Dit waren de best gelezen artikelen van juni 2025

De maand juni is voorbij. Wat waren de best gelezen artikelen?

Miljonair Barry Hay luncht voor 14,25

Het FD ging uit eten met de frontman van Golden Earring Barry Hay (76). Sinds jaar en dag miljonair. Een huis op Curaçao en in Amsterdam-Zuid. En dan lunchen voor 14,25 en weigeren dat de gastheer de rekening betaalt.

Lijn van hogere uitkeringen en vaker beroep op WIA zet door

In 2025 stijgen de uitgaven aan uitkeringen bij UWV met ruim 8 procent en volgend jaar met 7 procent. Dit staat in de Juninota 2025. In 2025 zijn de uitkeringsuitgaven € 29,5 miljard, in 2026 naar verwachting € 31,5 miljard.

‘Accountant adviseert dga een te hoog loon’

Uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de dga’s zichzelf een te laag loon toekent. Uit een rondgang die het FD maakte blijkt echter iets anders. Dga’s keren zichzelf vaak een te hoog loon uit. En dat komt dan door hun accountant.

Het nieuwe box 3-stelsel: Tweede Kamer aan zet

Op 19 mei 2025 is het wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3 ingediend bij de Tweede Kamer. Belastingadviseur Martijn van der Kroon geeft een update over de stand van zaken rond box 3.

Stemming over reparatiewet box 3 uitgesteld na discussie over boxhopregeling

De stemming over de reparatiewet box 3 is op verzoek van de BBB uitgesteld, meldt het FD. Er is namelijk discussie over de budgettaire gevolgen van een amendement waarmee de vastgoedsector tegemoet wordt gekomen.

Beleggers verliezen tonnen in beleggingsfondsen, KPMG niet aansprakelijk

Twee beleggers leden grote verliezen na investeringen in fondsen beheerd door De Veste en De Nieuwe Veste, nadat de AFM de vergunning introk. Ze stelden onder andere KPMG aansprakelijk omdat de accountant de jaarrekeningen van de fondsen zou hebben goedgekeurd zonder voldoende waarschuwingen over de risico’s.

Werkgever moet in cao toegekende maar niet opgenomen extra vrije uren uitbetalen

Moeten in de cao toegekende maar niet opgenomen extra vrije uren worden uitbetaald? Ja, oordeelt de kantonrechter. De extra vrije uren hadden een recuperatiefunctie en kwalificeren als (bovenwettelijke) vakantie.

De Wet toekomst pensioenen: eerste afdronk is goed

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is per 1 juli 2023 in werking getreden en betekent een majeure operatie in pensioenland. De grootste transitie ooit – ter wereld! Het overgangsregime duurt nog tot 1 januari 2028 – hoewel dat formeel nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd.

Ook na 2028 nog steeds forfaitaire belastingheffing over de vakantiewoning

Box 3 neemt vanaf 2028 eindelijk afscheid van belastingheffing over fictief rendement en gaat aansluiten bij werkelijk rendement. Een goede ontwikkeling, waarop het (te) lang wachten was. Maar bij een tweede woning voor eigen gebruik wordt de eigenaar/gebruiker nog steeds aangeslagen over een forfaitair rendement, oftewel over inkomen dat er niet is. Is dat wel een logische regeling?

Kamerdebat tegenbewijsregeling box 3: onenigheid over kostenaftrek en overgangsmaatregelen vastgoed

Tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel voor een tegenbewijsregeling in box 3 was donderdag brede steun voor het doel – rechtsherstel bieden aan belastingplichtigen – maar flinke discussie over de invulling. ChristenUnie en CDA pleiten voor kostenaftrek voor vastgoedbeleggers, terwijl BBB inzet op een geruisloze overgang van vastgoed van box 3 naar box 2 met verlaagde overdrachtsbelasting.

