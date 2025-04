Lijstjes. Wie is er op z’n tijd niet gek op? In dit overzicht vind je de tien best gelezen artikelen van het eerste kwartaal 2025.

1. PVV tegen nieuw belastingvoorstel voor vermogen in box 3

De PVV wil niet verder met het huidige wetsvoorstel voor een nieuwe belasting op inkomen uit sparen en beleggen in box 3. De partij noemt het belasten van ongerealiseerde winsten, zoals koersstijgingen van aandelen, “oneerlijk” en pleit voor een vermogenswinstbelasting waarbij alleen gerealiseerde winsten worden belast.



>Lees meer

2. Kabinet wil forfaits in schenk- en erfbelasting aanpassen

De huidige forfaits in de schenk- en erfbelasting zijn al sinds 1980 niet meer aangepast. In de inkomstenbelasting dateert de laatste wijziging uit 2001. Hoogste tijd voor een actualisatie, vindt het kabinet.

Tjebbe van Oostenbruggen, Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst Foto: Phil Nijhuis/Min AZ

>Lees meer

3. Hoogleraar erfrecht: ‘Legitieme portie heeft niets om lijf’

Kinderen onterven zou moeilijk zijn. Maar volgens hoogleraar Bernard Schols beschermt de ‘legitieme portie’ nauwelijks tegen wraakzuchtige ouders. Het wordt spannend, nu de babyboomgeneratie 240 miljard euro na te laten heeft.



>Lees meer

4. Seksverslaafde gemeentecontroller drukt 1,8 mln achterover

Bij de handhavingsorganisatie van de gemeente Den Haag gaan eind december 2019 alarmbellen af. Een controller vraagt een rekening van een bedrijf van ruim 72.500 euro goed te keuren. Andere ambtenaren vinden het verdacht en gaan op onderzoek uit.



>Lees meer

5. Ontslag op staande voet onterecht: geen arbeidstijdfraude

De werkgever beschuldigt de werknemer van dagdieverij/arbeidstijdfraude en ontslaat haar op staande voet. Er is echter geen sprake van een dringende reden, oordeelt de kantonrechter.



>Lees meer

6. Rendementspercentage 2026 box 3: mogelijk zwaardere lasten voor beleggers

Het rendementspercentage voor box 3 in 2026 is bekend geworden. Het forfaitaire rendement voor de categorie “overige bezittingen” stijgt naar verwachting van 5,88% in 2025 naar 5,99% in 2026. Daarnaast overweegt het kabinet een aanvullende verhoging naar 7,77%.





>Lees meer

7. Gewone vrijstelling erfbelasting voor inwonende zoon

Na het afschaffen van de samenwoonvrijstelling voor oudere thuiswonende kinderen en de partnervrijstelling voor mantelzorgers, heeft een inwonende zoon bij het opleggen van de aanslag erfbelasting geen recht op een hogere (partner) vrijstelling, oordeelt de rechtbank Noord-Nederland.



>Lees meer

8. Geen arbeidskorting meer voor uitkering via werkgever

Werkgevers die een arbeidsongeschiktheidsuitkering betalen aan werknemers kunnen hier vanaf 2027 geen arbeidskorting meer op toepassen. De verandering is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad.



>Lees meer

9. Nieuw btw-beleid voor de holding-bv – wat betekent dat voor de praktijk?

De staatssecretaris heeft in december 2024 twee beleidsbesluiten (inwerkingtreding 1 juli 2025) gepubliceerd met belangrijke gevolgen voor de btw-heffing bij holding-bv’s. Het gaat hierbij met name om het btw-ondernemerschap van de holding-bv’s en de btw-aftrek op kosten inzake de aan- en verkoop van aandelen. Wat verandert er concreet?



>Lees meer

10. Nagevorderde erfbelastingschuld in box 3

Vanaf welk moment kan een navorderingsaanslag erfbelasting bij een erfgenaam voor de bepaling van de rendementsgrondslag in box 3 als een schuld in aanmerking worden genomen? Die vraag is beantwoord door de Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst van de Belastingdienst.



>Lees meer